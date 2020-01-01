前曼联助教：林加德有和伊涅斯塔相似的属性

这位前红魔教练曾在老特拉福德与这位英格兰国脚并肩作战，他相信林加德可以找回状态。

穆伦斯汀认为，杰西·林加德在他的比赛中总是有一些类似于巴塞罗那传奇球员伊涅斯塔的“属性”，这位英格兰国脚目前在他的信心上遭受了轻微的“打击”。

穆伦斯汀坚持认为林加德仍然有能力在红魔获得一个长期的未来，他的能力和态度是毋庸置疑的，他觉得他只是需要一点运气。

荷兰人通过曼联的青训系统帮助培养了这位27岁的球员，同时也培养了博格巴和莫里森这样的球员，并对他的球感充满信心。

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“杰西经历了各种各样的租借，然后他回来了。”穆伦斯汀告诉迈克尔·安东尼秀：“我记得路易斯·范加尔是那个时候的主教练，路易斯在引进年轻球员方面做得很出色，杰西突然有机会进入一线队，马库斯·拉什福德也是如此。”

“这是你需要的运气，某些主教练可以看到。杰西在比赛中总是有自己的属性，就像伊涅斯塔在巴塞罗那时一样。”

林加德有时会展示出他的天赋，成为曼联和英格兰的一名常规球员，但他已经为找回状态努力了一年多。

穆伦斯汀承认了这一点，但他认为这取决于现在的教练团队和球员自己找到重新发现火花的方法。

弗格森爵士的前助教补充道：“杰西，在我看来——我想他自己也知道，他是个杰出的孩子——他是那种很难被对手盯上的球员。”

“我认为这更多的是一种自信，你需要作为教练和工作人员来认识到这一点，然后说‘好吧，你什么时候踢出了最好的比赛?你什么时候进的球最多?为什么现在还没有发生呢?’”

“在这条线上的某个地方有一个凹痕，你需要找到那个凹痕，你能做点什么来确保焦点回到原来的地方。”