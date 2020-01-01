前曼联前锋达布林：克洛普很像新的弗格森爵士

迪昂·达布林在弗格森执教时加入了红魔，他认为利物浦主帅在安菲尔德也以同样的方式管理着他的俱乐部。

前曼联前锋迪昂·达布林曾在老特拉福德为一位传奇的苏格兰人效力，他说，利物浦主帅尤尔根·克洛普“非常像新的亚历克斯·弗格森爵士”。

在2013年退休之前，弗格森爵士带领曼联获得了13次英超联赛冠军和两次欧冠冠军。

克洛普在利物浦接受了类似的挑战，他已经率领红军征服了欧洲。他的球队也处于30年来第一次获得顶级联赛冠军的有利位置，一个沉睡的巨人已经醒来。

这位主教练在带领利物浦重回国内联赛和欧洲联赛榜首的过程中发挥了巨大的作用，并因此赢得了广泛的赞誉。

达布林也看到了利物浦主帅和曼联过去的标志性人物之间的相似之处，安菲尔德的结构是精心设计的，以实现长期的成功。

1992年加盟曼联的达布林在接受Radio 5 Live采访时表示：“尤尔根·克洛普很像新的阿列克斯·弗格森爵士。”

“我这么说的意思是，他把这个俱乐部从头到尾管理了一遍。他正在确保学院足球和一线队的比赛是一样的。当他们一路走来，他们知道自己的工作，他们知道该去哪里，该听谁的话。”

“他们有优秀的资深球员，优秀的专业人士，他们能很好地完成工作，没有花花公子，他们喜欢这样。他们喜欢一起踢球，他们尊重彼此，成年球员也尊重孩子。”

“这就是为什么整个利物浦足球俱乐部的表现如此均衡的原因。他们现在看起来势不可挡。尤尔根·克洛普挑选球队的方式让其他球队的努力化为乌有。”

在周日足总杯第三轮的比赛中，利物浦在主场击败了同城对手埃弗顿。

年轻的中场球员柯蒂斯·琼斯是那场比赛中赢得比赛的英雄，克洛普再次展示了他在安菲尔德的阵容深度，即使在对他的球队进行彻底的轮换时，他也能获得显著的胜利，而这些正是弗格森曾经在曼联享受的品质。