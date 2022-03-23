前曼联体能教练：C罗用五年半时间花最大努力练成身体 别人无法模仿

前曼联力量发展教练米克-克莱格透露了C罗年轻时在俱乐部的身体训练内容。

C罗最初在2003年以1200万英镑的价格从葡萄牙体育转会来到曼联，在接下来的6年里，他成功地在英格兰足坛留下了不可磨灭的印记。

葡萄牙人为曼联打进了超过100球，同时赢得三座英超联赛冠军和一座欧冠冠军，并在离开曼联前往皇家马德里之前获得了他职业生涯中的第一个金球奖。

在皇马，C罗取得了更大的成功，随后他去了尤文图斯，并在去年夏天回到曼联。

克莱格表示在第一次效力曼联时，C罗就已经鹤立鸡群，他告诉《独立报》：“我看到的C罗从来不是一个瘦弱的小子，他有梦幻般的体格，出色的跑动能力，他需要的只是时间。人们有时候会问C罗到底是怎么锻炼的，例如他的胸肌是怎么练出来的，但他们到底在说什么？那是他付出五年半时间，用我所见过的最努力的态度练出来的。”

“他从来都不是一个瘦弱的小伙纸，他想做的是获得力量，强壮，技术和认知过程的平衡，然后所有这些东西结合一起出现，但这也与自信有关。”

“你可以看到这一切是如何对他产生影响的。有些球员练习一些东西，然后把它带到比赛中去，如果它不起作用，他们就不会再使用它了。”

“C罗练习一些东西，然后他会把它带到训练赛中，然后把它带到与联赛垫底球队的比赛中，他会在那些比赛中磨练自己的技能。”

“他不会在对阵切尔西或其他豪门的重要比赛中使用这些技巧，直到他对这些技巧有信心为止。他从来没有失去过信心，他可以使自己正在练习的技巧发挥作用。”

“这就是为什么有那么多人对他大喊大叫，说他是这个，说他是那个——不，他就像学徒，不断努力直到自己变得完美。”