前曼联中场杰姆巴：博格巴面临和厄齐尔一样的问题

杰姆巴-杰姆巴表示，“博格巴和厄齐尔面临着同样疯狂的问题”，质疑曼联球星是错误的。

博格巴在曼联面临的问题和厄齐尔在阿森纳面临的问题是一样的，埃里克·杰姆巴-杰姆巴说，认为两名世界杯冠军“不努力”是“疯狂的”。

在老特拉福德球场和酋长球场，这一指责都是针对各自的球星的。

博格巴发现自己现在又回到了聚光灯下，又一个转会窗口充满了关于他未来的猜测。

曼联暂时保留了他的位置，但人们仍在质疑他对集体事业的态度和承诺。

前红魔中场杰姆巴-杰姆巴对这样的批评感到很困惑，他告诉AmericanGambler.com:“博格巴有他自己的风格，他对此无能为力，自从他回到意大利踢球以来，他一直是这样踢球的。但英格兰足球不同；你需要努力工作，解决更多的问题。意大利足球更注重战术，但在英格兰，你需要在禁区内拼抢，努力工作。如果你看鲁尼作为一名前锋踢球，他仍然会回来努力铲球。博格巴有他自己的风格，他是一个非常好的球员。当你把博格巴放在正确的位置，他有信心，他绝对是惊人的。这就像阿森纳球迷对厄齐尔一样。他们认为他没有努力，但他当然在努力。这太疯狂了!”

博格巴最近为曼联出场的经历让他登上了更多的头条。

他错过了红魔的一个点球，在与狼队1-1的比赛中，他从拉什福德那里接过点球。

他在12码点的失误让他在社交媒体上受到了更多的种族主义辱骂，曼联开始与推特进行会谈，努力让英格兰足球和社会摆脱这个经常让人头疼的问题。

杰姆巴-杰姆巴说:“对我来说，这太可怕了，这只是足球，没有必要。想象一下，保罗的孩子或家人看到这种攻击会有什么感觉。种族主义在足球和这个世界上都没有立足之地，看到这一点真的很遗憾。”