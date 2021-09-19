前曼联中场埃雷拉是巴黎头号射手 力压梅西、内马尔和姆巴佩

埃雷拉在巴黎圣日耳曼射手榜上位居榜首，尽管他身边的中场球员都在努力应付全明星进攻三叉戟带来的防守任务

拥有梅西、内马尔和姆巴佩的巴黎圣日耳曼或许有拥有世界上最伟大的三叉戟。但是，尽管他们拥有丰富的进攻天赋，但在他们的得分榜上，一位在职业生涯中从未单赛季进球超过两位数的默默无闻的中场球员占据了首位。

埃雷拉——和姆巴佩一样——本赛季至今打进4球，并有望打破他在2014-15赛季为曼联效力时的个人最佳8球纪录。在接下来的赛季中，他进了5球，在2021-22赛季开赛之前的5个赛季中，他一共只进了9球。

这是真正非同寻常的出色状态。

事实上，在周三的欧冠联赛中，当巴黎圣日耳曼艰难地以1-1战平布鲁日时，是埃雷拉打破了僵局，他完美地抓住了时机进入禁区，接住了姆巴佩的传中，让波切蒂诺的球队领先。

布鲁日迅速地摆平了比分，但如果没有埃雷拉的第一个进球，形势可能会更加严峻。

埃雷拉告诉塞尔电台：“在训练中MNM可能不会把球传给我们，但我真的很喜欢和梅西、内马尔和姆巴佩一起踢球。”

而在接受《马卡报》采访时，埃雷拉表示自己的进球源于这些出色的进攻球员的存在。他说道：“也许现在，有这么多顶级球员在我面前，我们的对手更不愿意进攻中场，这对我来说是件好事。”

“但除此之外，还有一种解释，那就是足球就是这样运作的。球向我飞来，我抓住了机会。”

“当我的进球停止到来时请不要意外，因为我这样进球是不正常的！”

尽管埃雷拉的进球势头强劲，但他和他的队友们在战平布鲁日后发现自己成了批评的对象。他们无法应对比利时对手的顽强，无法保持控球，也缺乏把球赢回来的活力。

这位前曼联球员承认，巴黎圣日耳曼的三前锋将改变他和他周围的球员所扮演的角色。

他解释道：“姆巴佩、内马尔和梅西才是那些发挥作用并赢得比赛的人，我们必须为他们服务。但是如果我们要求他们在进攻上有所作为，我们就不能要求他们每场比赛跑13公里。你可以要求我、维纳尔杜姆、盖耶或帕雷德斯一场跑13公里，但你不能要求MNM这么做。”

在周中平局后，批评家们找到了攻击巴黎圣日耳曼中场的机会。埃雷拉是巴黎队内跑动最多的，超过了11公里，而排名第二的是内马尔。

诚然，帕雷德斯和维纳尔杜姆都在上半场表现不佳后在中场休息时被换下，但很明显是西班牙人把中场团结在了一起。

任何观看比赛的人都清楚地看到，巴黎圣日耳曼中场的贡献对俱乐部本赛季的成功有多么重要。在布鲁日，巴黎的中场被对手凶猛的节奏所摧毁。

巴黎在这场比赛中暴露出来的一些弊病将在盖耶和维拉蒂回归后得到解决，前者因为停赛错过了这场比赛，而维拉蒂则小腿受伤仍未复出，他可能会在巴黎主场迎战曼城的比赛中回归，但尽管如此，面对曼城的比赛依然是巴黎需要做好准备的一次艰难挑战。

然而，如果没有一个正常运转的中场，MNM组合将会像周中那样缺少控球权，他们应该打进的进球也不会到来。

虽然巴黎圣日耳曼的三叉戟将会凭借他们的进球占据头条新闻，但对阵布鲁日的经验表明，只有一支发挥良好的球队才能赢得比赛。

当然，埃雷拉最终会停止进球，但正如他指出的那样，这不是他和他的中场队友在球队中的目的。他们在那里的任务是为梅西、内马尔和姆巴佩提供了一个茁壮成长的平台，除非他们开始这样做，否则巴黎圣日耳曼的欧冠梦想仍将无法实现。