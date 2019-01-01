前曼城锋霸无处栖身 沦落英乙俱乐部跟训

曾经在伊蒂哈德效力过的科特迪瓦前锋博尼，在未能找到合适下家前，正跟随另一家征战英乙的威尔士球队训练。

最近，威尔士球队纽波特的主帅在自己的推特上放出一张照片福林，科特迪瓦国脚博尼也出现在这张照片中。

福林在推特中表示博尼目前阵跟随球队进行训练：“超棒的职业操守，专业度和技术标准。小伙子们能从中学到很多。”

此时距离2016年冬窗，博尼被蓝月亮以2800万英镑的身价从天鹅海签走，仅仅过去了四年。

2014年，博尼效力斯旺西期间已经成功跻身英超顶级射手的行列，当年他共打入20粒进球，甚至超过了阿圭罗，鲁尼和斯图里奇等一众豪门前锋。

不过他来到伊蒂哈德后始终难以获得主帅的信任，最终以2个赛季36次联赛出场6个进球的成绩，在2016年被租借到斯托克城。

在陶工短暂停留一个赛季后，他重返威尔士回到斯旺西。当时在前往俱乐部完成签约工作的路上，他表示不需要导航，因为自己“知道回家的路”，让无数斯旺西球迷动容。

不过他的回归也没能阻止斯旺西降级的命运，而俱乐部也没有顾及旧情，将他租借到卡塔尔联赛。

而五月与球队合约到期，接受采访时，博尼告诉BBC体育：“我有能力效力（英超）。这是我的目标。”

“我在英国差不多6年了，我喜欢这里，如果这里能有机会，我会告知我的经纪人。我们再看看接下来会发生什么。”

同时博尼还向记者透露，无论他未来将去向何方，他的家人都会留在斯旺西定居。而目前博尼随训的纽波特，也正是离斯旺西非常近的一个威尔士城镇。

2019年欧洲杯，博尼还为科特迪瓦出场了4次，但只有一次是首发，遗憾颗粒无收。