前曼城理疗师：米尔纳有点像C罗 他很注重身体

詹姆斯-米尔纳已在英超征战了将近20年。这位利物浦中场在1月4日年满36岁，但他并没有展现出放缓脚步的迹象。本赛季至今，他参加了球队一半以上的比赛，包括在对阵曼城、切尔西和马竞的关键战中首发出场。

米尔纳可能会用一杯利宾纳庆祝自己的生日，就像他在2019年夺得欧冠冠军后所做的那样，但正是这种对健康和体能的专注，让他得以多年来保持在最高水平。

曾与米尔纳共事五年的前曼城理疗师保罗-韦伯斯特告诉够力足球："正是他每天所做的小事构成了一个整体。”

"当我看到他现在的比赛时，就像时间没有推移；他就像10年前一样。”

"詹姆斯可能在他的食物和饮料以及他所做的一般生活方式方面更迂腐一些，但这并不是要剥夺其他一些球员的权利，他们会来这里，并同样努力工作。”

"但是，最初，詹姆斯的整体是我注意到的。"

尽管米尔纳是利物浦队中年龄最大的成员之一，但他仍然是最健康的成员之一，在这位英格兰中场球员之前出生的外场球员中，本赛季只有四人还在英超联赛征战。他们分别是蒂亚戈-席尔瓦、C罗、费尔南迪尼奥和阿什利-扬。

尤其是C罗，他以高体能标准著称，注重边际收益，以确保他保持巅峰状态，而韦伯斯特认为米尔纳也有葡萄牙人的一些特征。

"我看了他（米尔纳）对阵切尔西的比赛，他可能是球场上体能水平最好的人之一，"他补充道。"他看起来很年轻，很健康，他可能只有8％的体脂。”

"他有点像C罗，我从来没有和C罗一起工作过，但我认识一些和C罗合作过的人，我得到了同样的印象。这都是一些小细节，他们有更多的小细节加起来。”

"这包含一切：喝酒，米尔纳不碰酒；食物，他对自己的饮食量一丝不苟；他很守时；他有目标——他想在几个月内变得更健康、更强大；他的日常行为和他的队内纪律表现。”

"对我来说，他还在踢球一点都不奇怪，他还会再踢几年的。"

韦伯斯特在曼城工作了12年，期间俱乐部发生了令人难以置信的变化，他们从英超中下游球队转变为英超冠军。

当阿圭罗在对阵女王公园巡游者的比赛中在第93分钟打进制胜球，为曼城赢得了48年来的第一个冠军时，人们可以看到韦伯斯特在伊蒂哈德球场的通道里祈祷。

当然，这个戏剧性的结局强调了孔帕尼、大卫-席尔瓦、亚亚-图雷和萨巴莱塔等俱乐部传奇人物难以置信的体能水平和坚持到最后一秒的渴望。

然而，巴洛特利在那场历史性的胜利中也发挥了关键作用，虽然许多人质疑这位意大利人多年来的态度，但韦伯斯特说这位前锋在幕后一直很努力。

"他很了不起，"韦伯斯特说道。"现在人们常拿巴洛特利开涮，但我有幸看到的是，他是一个惊人的运动员，他的训练强度不亚于俱乐部的任何人。”

"他有惊人的力量和敏捷性，他在训练后会来到健身房，他喜欢练泰拳。”

"当你每天和某人一起工作时，你会忽略媒体上发生的所有愚蠢的事情，我们在那里有一个小小的保护罩。巴洛特利就是这样；他很有趣。"

韦伯斯特于2016年离开曼城，在迪兹伯里创办了自己的运动治疗诊所Premcare，现在从事多项运动，专门研究软组织损伤，包括治疗管理和康复。

这是业余运动员以及专业人士必须警惕的事情，特别是在每年的这个时候，许多人会考虑重新开始健身计划，作为他们新年日程的一部分。

回归有时可能是痛苦的，而且可能是令人不快的，特别是对于那些在疫情期间或圣诞节期间失去状态的人来说，但韦伯斯特有一些建议，将帮助一些人保持他们的注意力。

"第一件事是心态，要说：'我要重新投入'。但不要着急。开始回来一点。走出去，做一些跑步，一些伸展运动，瑜伽——所有这些事情都需要建立起来。”

"如果你有几个月什么都不做，然后你突然开始，你会得到所谓的延迟发病的肌肉酸痛。你出去跑了一圈，第二天你真的很酸痛，所有的肌肉都在疼痛。”

"你对此没有什么可以做的，因为它就是会发生。一旦它发生了，那么你就可以做一些事情，比如恢复训练。”

"你第一次出去跑步或踢足球或任何事情，你可以做对比浴——在冷水浴中泡几分钟，然后洗个热水澡，再回到冷水浴中，再洗个热水澡，这样可以限制你的肌肉酸痛程度，是消除你给肌肉组织造成的这种创伤的有效方法。”

"第二天，你可以做一些轻度的、渐进式的拉伸运动。现在，你可以直接在YouTube上搜索，放任何你想要的瑜伽课程。”

"你可以做一个10-15分钟的瑜伽，然后在那之后的一天，你可以出去尝试另一次跑步。一旦你这样做了几次，你会发现肌肉就不会有那么多反应了。”

"只要你保持这种状态，那么你就会开始变得更强壮，更有适应能力，因为你已经开始了这个过程。"