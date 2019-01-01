前曼城妖星致敬瓜帅：我愿把膝盖献给他

这位前蓝月亮右后卫因为膝伤困扰而退役，但他表示愿意为了瓜迪奥拉再献出自己另一个健康膝盖。

由于近三年来因伤仅为维拉出场过一次，在今年夏天合同到期后，31岁的米卡-理查兹不得不选择了退役。

理查兹在曼城开启了自己短暂却辉煌的职业生涯。在效力蓝月亮的十余年间，他帮助球队两夺英超冠军，另外赢得过一次足总杯和一次联赛杯。

最近在接受 The Athletic采访时，他丝毫没有掩饰自己对于曼城现任主帅瓜迪奥拉的崇拜。

这位18岁就完成三狮军团首秀的前国脚说道：“我愿意把我的另一个膝盖献出来为瓜迪奥拉踢球。”

“一个健康的米卡-理查兹肯定会出现在他的阵容里。但我对现在这些小伙子们所获得的金钱和成功，也不会感到不平衡。”

“我为沃克感到高兴，他在世界上最优秀的主帅麾下踢球。”

瓜迪奥拉的球队将在当地时间今晚，与顿涅茨克矿工打响双方欧冠小组赛第一回合的比赛。

除了瓜迪奥拉，理查兹还向当时带他加冕英超冠军的主帅曼奇尼表达了感谢。

“曼奇尼非常出色。他希望做到最好。他只在乎成绩，会逼着人前进。一些人不知道如何来处理这种情况。但我很享受人家说‘你很棒，但让我们一起来帮助你提高吧。’”

“很多人认为他们已经是成形的球员，不可能再提高了。但每个球员都可以进步！这也让教练与球迷之间的关系变得有些艰难。但他赢得了英超和足总杯冠军，他就是那个打破僵局赢得冠军的人。”