前曼城前锋：斯特林状态急跌 曼城需要新的射手

前蓝月亮前锋认为瓜迪奥拉将会考虑进一步加强火力，因为球队目前的状态并不稳定。

肖恩·戈特说，拉希姆·斯特林状态的下降让他无法在与梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相提并论，曼城希望在这个夏天得到另一名前锋。

瓜迪奥拉的阵容在这个位置上已经很充足了，阿奎罗和热苏斯都在为这个位置而竞争。

其他球队

他们还得到了来自斯特林、贝尔纳多•席尔瓦(Bernardo Silva)、里亚德•马赫雷斯和勒罗伊•萨内等人来自边路和身后的支持。

他们贡献了大量的进球和助攻，但曼城在2019- 2020赛季的稳定性上经历了不同寻常的挣扎。

最近几周，斯特林成为了不稳定状态的一部分，这位英格兰国脚在8场没有进球的比赛中拒绝了很多机会。

戈特承认这名现在由于伤病而缺席比赛的25岁的球员在这种状态下已经无法与世界顶级球员相提并论，而瓜迪奥拉可能正在考虑其他的选择。

前蓝月亮前锋说:“我认为斯特林正在经历一个糟糕的时期，这可能已经有两到三周了，我们看到斯特林错过了他在一对一中的一些机会。”

“有很多机会，只要把球踢过球门线就行了，我不知道他是如何在六、七码外错过进球的。在其他任何赛季里，这些都是轻推入网的简单和门，我们根本都不需要多想。”

“热苏斯的状态似乎也有所起伏。所以我认为他会在这个夏天好好看一看中锋人选。”

“但是斯特林，赛季初他状态很好，然后瓜迪奥拉把他放在了替补席上。”

“所以状态下降真的不是他自己的错，因为你不能在替补席上进球。”

“是的，这很有趣，因为当一个球员处于好的状态时，你想要上场，但这时轮换开始了，球员开始休息。有些比赛你可以说他能上场，让他在接下来的比赛中保持状态。”

“但我们现在看看斯特林。当你谈论梅西和罗纳尔多以及这些球员时，我是那些说他需要成为能与他们比肩的一部分的人中的一个。”

“但他的状态，当然是在过去的两三个星期里，下降了那么多，所以他离他们还差得很远。”

“但是，是的，佩普在赛季的早期就让他休息了，现在我们可能会回顾过去，认为他应该让他继续打下去。”