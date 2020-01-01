前曼城中场：瓜迪奥拉可能会在今夏离开曼城

迈克尔·布朗声称他发现了加泰罗尼亚人肢体语言的变化，他可能已经在计划离开了。

迈克尔·布朗说，佩普·瓜迪奥拉可能在这个夏天离开曼城，在允许米克尔·阿尔特塔前往阿森纳后，蓝月亮似乎在为未来做打算。

西班牙人曾在伊提哈德球场担任助理教练一职，原本的计划时当教练席发生变化后，他本来会站出拿到主教练一职。

瓜迪奥拉的合同到2021年到期，他还没有承诺延长合同。

当这位前巴塞罗纳和拜仁慕尼黑的主教练决定离开时，阿尔特塔不再会顶替他的位置，他已经在酋长球场找到一个新的工作。

前曼城中场布朗认为蓝月亮已经在考虑另一个选择了。

英超卫冕冠军坚持认为不会很快需要新主帅，但如果瓜迪奥拉决定辞职，他们可能会被迫改变主意。

“我个人认为他会在本季结束时离开。”布朗说。

“弗朗索里亚诺已经出来担任首席执行官，他说他不认为这是事实，他认为他是计划的一部分，而计划正在进行中，他不认为他会离开。”

“他的整个身体语言最近随着他完成的目标而发生了变化，当他实现了自己的目标时，看起来他将会远离。”

“米克尔·阿尔特塔很有可能接替佩普·瓜迪奥拉，所以他问过自己：如果佩普·瓜迪奥拉离开，我还会是那个候选人吗？很明显，对他来说，选择去阿森纳上任已经解释了一切。

“我认为情况就是这样，因为他本不会离开，他本来会留在曼城等待他的机会——不管那是在夏天还是之后的一段时间。”

“很明显，这些噪音对他来说还不够，对他来说，这个机会太好了，他不能不抓住。”

瓜迪奥拉已经承认他并不急于与曼城讨论新的条款，而且在他的权力达到顶峰的时候离开重要的位置也是有历史的。

他在英格兰足球上取得了相当大的成功，上个赛季在国内取得了历史性的三冠王，但他的球队在2019- 2020年的英超联赛卫冕中却落后了，而人们期待已久的蓝月亮在欧洲赛场上的胜利也依然遥不可及。