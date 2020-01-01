前曼城中卫：瓜迪奥拉并没有提升斯通的防守能力

这位前曼城、埃弗顿中卫来说，自己的老队友加盟蓝月亮以来并没有得到太多提升，瓜迪奥拉并非调教防守的好教练。

前曼城、埃弗顿后卫西尔万·迪斯丁表示，瓜迪奥拉无法提升在曼城表现不佳的约翰·斯通斯的防守能力。

蓝月亮在2016年夏天花费4750万英镑从埃弗顿签下了这位英格兰国脚中卫，尽管他在瓜迪奥拉手下夺得了两次英超冠军，但实际上，前埃弗顿中卫在这三四个赛季的表现依旧很难让外界满意。

在他的129次出场中，25岁的斯通斯出现了不少失误，频繁被人们指责动作太大，或者注意力不够集中。

其他球队

前曼城后卫迪斯丁承认斯通斯并没有像预期的那样发展，在近期他谈到了这位曾经的“太妃糖”队友：“我不确定他是否具备高水平的防守能力。是的，他是一个出色的控球球员，对控球很有信心，也许这就是现代型中后卫。作为一名现代型中后卫，是的，他很了不起，但他兑现了自己的潜力了吗？并没有。”

“他还有很多东西要学，他必须变得更加稳定。无论去哪支球队他都能适应吗？我不这么认为。”

“对瓜迪奥拉来说，他可能是完美中卫的人选。不过对于一支更加看中防守而不追求控球的球队而言，他还完美吗？我不确定他是否有能力在这样的球队立足。”

“毫无疑问，斯通斯确实很全面，但我觉得他还有很多不足之处。”

“我觉得他能够比现在更好，甚至是好得多。当我看到曼城在有两三个中后卫的情况下会让费尔南迪尼奥这样一个中场来兼任中卫，作为一个中后卫，这让我很受伤。”

“那是我的工作，而你让一名中场球员来踢我的位置？那会伤害我的。我不知道这究竟是教练不够信任他，还是其他什么别的原因。”

为什么斯通斯没能兑现自己的全部潜力？迪斯丁认为是因为他的两位主帅——马丁内斯和瓜迪奥拉都太过宽松，对他的要求不够高。

法国人补充道:“在埃弗顿，我们有一个战术风格和瓜迪奥拉非常相似的主帅，就像他现在在曼城一样，任何比赛中，都喜欢从后场发起进攻。”

“这意味着，如果斯通斯在处理球的时候犯了错，就会让球队付出高昂的代价，因为他太过自信，喜欢尝试从后场控制比赛和发动进攻。这时候，他的教练会告诉他，没关系，你做了正确的事情，坚持下去。”

“如果你犯了错，而你的教练却说，别担心，你做的没错。而在接下来的一场或者三场比赛，你又犯了同样的错误，教练还是会鼓励你，你就会进入一种恶性循环，你可能会觉得，不，这就是教练想要我做到的事，没关系，我可以犯这种错误。”

“有些人会觉得这很勇敢，但有些人会认为我不知道这是勇敢还是愚蠢。”

“当你在一个像曼城这样的豪门时，这是可以接受的，因为他们的水平很高。但是在埃弗顿，这将会让我们付出惨痛代价，所以这你很难去这样踢。”

“我知道他每次都反应很好，但我有点害怕，因为前两任主教练让他陷入了‘我觉得我可以犯错’的怪圈。”

“有了现在的球队和教练，他是一个完美的球员。我无意冒犯瓜迪奥拉，他是一名顶级教练，但他会让斯通斯成为一名更好的后卫吗？我看不出来。”

“他可能让斯通斯成为了一个更好的出球后卫，但与此同时，并没有让他成为更好的中卫。我没看到这一点发生。”