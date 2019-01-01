前教练谈起不可思议万比萨卡：只会发生在他身上

曼联5000万英镑的新援因其能力和态度受到了水晶宫前任教练的赞扬。

据他的一位前教练说，曼联的新成员亚伦·万-比萨卡已从一个无名小卒成长为未来的明星之一。

水晶宫体育科学、力量和训练主管斯科特·古耶特很高兴看到万-比萨卡加盟曼联，尽管他对这名后卫离开塞尔赫斯特公园感到失望。

这位21岁的球员以5000万英镑(6300万美元)的价格加盟了索尔斯克亚的球队，将为他的后防线注入了活力和质量，但是古耶特承认这并不是他最初预料的。

“直到几个赛季前他来到一线队训练后，我才和他直接共事。如果五年前你告诉我，这个21岁的小伙子将以5000万英镑的价格加盟曼联，我会大笑的。”他说。

“但亚伦进了一队之后就做得很好，一切都很顺利。”

“他是一个不可思议的球员——这一点在他来到一线队训练时就很明显了——他是我所见过的唯一一个能在一对一中击败威尔弗里德·扎哈的球员。”

“他速度很快，我不会说如同闪电一般，但他也非常强大，敏捷，有非常好的时机意识。”

这位克罗伊顿出生的英格兰U21国脚是水晶宫这个混合赛季出现的高潮之一，罗伊·霍奇森的球队力争获得了联赛的第12名。

在前一年的各项赛事中出场7次之后，他只缺席了3场英超比赛，但助攻4次。

古耶特继续说道：“他在训练中所做的一些事情——人们没有注意到——你会摇头自问‘他是怎么做到的？’”

“这只会发生在一个更美好的孩子身上，因为亚伦是一个非常真诚和专注的孩子。这对他来说是个多么好的机会啊。”

万-比萨卡第一次和他的队友们一起参加曼联在澳大利亚、新加坡和中国的季前赛。

值得注意的是，尽管越来越多的人怀疑保罗·博格巴在俱乐部的未来，但他也在出行的团队之中。皇家马德里和前俱乐部尤文图斯都与法国人的巨额转会联系在一起。