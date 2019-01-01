前教练承认曾怀疑萨拉赫的心智：他是温柔杀手

这位破纪录的埃及国脚的天赋从来没有受到质疑，但是要想进入最顶级行列也需要精神上的力量。

利物浦的萨拉赫被巴塞尔前教练海科·沃格尔誉为“温柔杀手”，这位德国教练承认曾对这位埃及国脚是否有进入欧洲顶级俱乐部的心态存在疑问。

自从2017年从罗马转会利物浦以来，萨拉赫的行情上涨，他在红军回归英超冠军争夺者的过程中发挥了重要作用，并在上赛季帮助安菲尔德第六次捧起欧冠冠军奖杯时担任主角。

这名攻击手在那段时间里也收获了不少个人奖项，其中最引人注目的或许是在2017-2018赛季破纪录地在38场英超比赛中攻入32球的纪录。

虽然这位5尺9寸的前锋的身体天赋从未受到怀疑，但沃格尔透露，他确实担心当时在巴塞尔的萨拉赫是否有足够的精神力量在顶级赛事中取得成功。

沃格尔在接受够力足球独家采访时说:“他拥有一切——速度，得分能力，左脚——这些都没有被忽视。不过，如果我说预言他将在全球拥有如此强劲的职业生涯，那我就是在撒谎。”

“事实上，我对其他人更有信心:克罗斯或阿扎尔—我在他们15岁时看到过他们。好在我去年见过萨拉赫，他一点也没变，这是很不错。”

“如果你认识他……他不是一个世界明星，他有着一个如此温柔的性格。我一直很清楚他是一个优秀的球员，但是他是否有这种心态呢?我不太清楚，萨拉赫是个温柔的杀手。”

事实上，尽管他在抵达瑞士前观看了许多有关萨拉赫的视频，并承认自己怀疑视频是否被加快了速度，这就是他的天赋所在。但沃格尔透露，在瑞士的头几天并不像原本可能的那么顺利。

沃格尔接着说:“盖格(体育总监格奥尔格·海茨)和我告诉他:‘听着，你喜欢怎么训练就怎么训练——反正我们已经做出了决定。’第一天他就开始训练;每个人都看了，我们想知道他是否有一个双胞胎兄弟。”

“第二天好了一点，但不是很好。我和盖格已经在为一些微不足道的事情为他大声疾呼，比如:“你看到那个传球了吗?”到了第三天。就在那时，他摧毁了一切，他真的势不可挡。”

“(头两天)他并不紧张。他很自信，但是沉浸在一个新的世界里，他必须使自己适应世界上最真实的意义。他从炎热的北非来到我们这里。当你进入一个你并不真正理解语言的环境时，这总是很难的。”

“(但)我很少在(第三天)看到如此强势的二挑五表现。这是绝对不同寻常的。他是那么敏捷，那么有爆发力。如果球落在他的左脚，那就是一个进球，但是萨拉赫也一直关注着他的队友。”

“在那之后，每个人都知道我们为什么想签下他。”