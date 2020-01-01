前教练：巴萨是劳塔罗完美去处 他更像米利托

劳塔罗·马丁内斯的前教练认为巴萨是自己爱徒的完美去处。

法比奥·拉达埃利表示，巴塞罗那可能是劳塔罗·马丁内斯的“完美去处”，这位前教练认为与梅西合作的机会千载难寻，绝对不容错过。

目前有关这名22岁的天才球员从圣西罗转会到诺坎普的传闻越来越多，巴萨毫不掩饰他们想要更多前锋的事实，劳塔罗和前球星内马尔都是他们渴望的引援目标。

国米不愿放弃这一宝贵的资产，尤其是这一极具潜力的资产，但他们可能会被一份诱人的报价或一名南美球星的雄心所逼迫。

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拉达埃利认为，对于一名注定要成为顶级前锋的球员来说，再上一个台阶只是时间问题。

他告诉《今日新闻》:“我相信这样的球员可以在任何地方踢球，劳塔罗是一位顶级球员。”

“我喜欢他加盟国际米兰的时候，我觉得他去了一个理想的俱乐部，因为那里有萨内蒂，他在国米所做的工作很出众。我了解他的为人，因为我们在班菲尔德是曾是搭档。”

“和萨内蒂在一起，劳塔罗会感到满足，但事实是，当一个人与巴萨联系在一起时，他似乎会强迫自己前往那里。巴萨是梅西所在的俱乐部，他来自于另一个星球。”

当被进一步追问巴萨是否最适合劳塔罗时，拉达埃利补充道:“由于他们踢球的方式，由于球员的特点，他们将创造历史，因为巴萨拥有强大的力量。”

“他在国米的两年内打入了50球，但想象一下，如果他去了巴萨，就可以和梅西成为队友，可以在任何时候都能和他在一起。而且那里还有路易斯·苏亚雷斯，他还可以在苏亚雷斯身边踢球，与乌拉圭人的竞争能让他变得更出色。”

“在我看来，西班牙是一个对前锋有优势的联赛，这在意大利是没有的，因为意甲的防守更严格，所以也许巴塞罗那是他的最佳选择。”

巴萨似乎也有同样的想法，西甲豪门愿意相信一个人的能力——现在和未来——他将在未来十年为俱乐部和国家队做出贡献。

拉达埃利这样评价劳塔罗的能力:“他是一位胜利者，有着野兽般的性格，他的双足能力非常出众，他具备很强的直觉，皮球进入禁区后落在他身上不是偶然的结果，而是因为他的直觉和能力。”

“有人说劳塔罗像阿圭罗，但我以为他更像米利托和埃斯奈德，劳塔罗的技术能力很出色，身体也很强壮。”

“劳塔罗与米利托相似的一点是，他们都知道如果通过跑位来拉扯出空间，他们也知道如何运用自己的身体，比如劳塔罗，他的背身能力就给人留下了深刻印象。”

“当劳塔罗·马丁内斯持球时，我确实有点像阿圭罗，但他的空中能力更强一些。”

“伊卡尔迪是现在足坛最出色的前锋之一，在伊卡尔迪离开国米后，劳塔罗很好地顶替了他的位置。”

“劳塔罗才22岁，他已经完成了许多成就，在阿根廷，我们都很喜欢梅西，因为我们认为梅西可以让自己的队友变得更精彩。”