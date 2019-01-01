前教练容克：枪手应该拿出勇气直接聘用永贝里

一名曾在北伦敦和沃尔夫斯堡与这位枪手临时主帅共事过的教练相信永贝里是长期认命的合适人选。

阿森纳前教练安德列斯·容克敦促阿森纳要展示“勇气”，并将他们的执教大权长久移交给永贝里。

这名瑞典人在他踢球的时候成为了北伦敦球迷的最爱，现在他已经被任命为枪手临时主帅。

在埃梅里被解雇后，一个熟悉的面孔被任命以稳定球队，并希望带来运气上升——类似于曼联对索尔斯克亚寄望。

红魔最终给了这名挪威人一份三年合同，而曾与永贝里在阿森纳和沃尔夫斯堡共事过的容克相信另一名斯堪的纳维亚人也会得到一份长期合同。

随着几个备受瞩目的人物与酋长球场的空缺职位有联系，容克表示:“我会支持做出选择(聘用)永贝里。温格在那里已经很多年了，他用自己的方式做到了。然后，另一位教练(以另一种方式)来了，他经历了一段非常艰难的时期。”

“我更希望他们能给一个了解阿森纳、了解青训、了解所有天才球员的人一个机会，他也了解全攻全守的足球理念。”

“给他时间，给他信心，帮助他，支持他。他是阿森纳的一员。如果阿森纳老板能聘用永贝里，我会欣赏他们的勇气。”

容克补充道:“永贝里是一个真正优秀足球的爱好者，阿森纳想要的正常比赛方式很适合他。他想让他的球队尝试进攻足球，并变得令人兴奋——以此取胜，这是他喜欢的风格。”

“他会一直努力在他的球队中找到遵守战术的组合，他对球队的战术细节很有眼光，他知道你不能只用球星。”

“如果你想赢球，你需要找到一群能防守、能做苦差事的人，然后找到能带来改变、能让比赛对自己有利的球员。”

容克还表示，永贝里不是一个“唯心主义者”，阿森纳需要有人来挖掘他们的激情，他们正努力回到正轨。

这位荷兰人补充道:“永贝里是一个有团队精神的球员，他会让他的球队参与他的决定，但他也是一个经验丰富顶级球员，所以很明显他知道这是怎么运作的。”

“他知道自己是最后拍板的那个人，他是那个应该负责任的人。”

永贝里将会在周四的英超主场对阵布莱顿，枪手在客场2比2战平诺维奇的比赛是其上任后的第一场比赛。