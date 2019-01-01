前教练：因为穆里尼奥 普利西奇才不去曼联

“特别的一个”无意中确保了切尔西的未来球星不会加盟红魔。

冉冉升起的美国国家队球星克里斯蒂安·普利西奇拒绝转会曼联，因为他的父亲不喜欢何塞·穆里尼奥。

据2005年在非联赛球队布雷克利城执教普里西克的罗宾·沃克说，由于他们的前教练，切尔西前锋从来没有想过要去老特拉福德。

穆里尼奥在给年轻球员机会方面的糟糕纪录使得普利西奇的父亲几乎阻止了他的转会，而在沃克的鼓励下，这位20岁的球员在一月份加盟了蓝军。

“因为穆里尼奥，他不会去曼联，”沃克告诉《每日电讯报》。“他的父亲无法忍受穆里尼奥，因为他没有提拔年轻球员。当时我问，‘伦敦怎么样?这样就解决了。’我是切尔西的球迷，我在伦敦长大，支持他们。去年我在多特蒙德的时候，我告诉他他必须来。”

普里西奇在年初加盟切尔西，然后被直接租借回多特蒙德，他已经在斯坦福桥开始了他的英超赛季，早期的迹象令人鼓舞。

这位美国边锋在周末对阵莱斯特城的比赛中出场71分钟，他的教练对他的表现印象深刻。

“我和他在一起真的很开心。”兰帕德上周说：“还有很多，还有很多。再一次，(他)展示了他能为俱乐部所做的一切好的迹象。预期是对的，他是我们的一个重要签约，但你必须记住他的年龄。”

虽然兰帕德希望保持普利西奇的稳定，但前蓝军前锋托尼·卡斯卡里诺最近表示，这名攻击手有一天会达到埃登·阿扎尔的水平。

“克里斯蒂安·普里西奇看起来对切尔西来说是一个非常有威胁的球员。”卡斯卡里诺告诉《泰晤士报》：“我不记得一个年轻的阿扎尔是如此的快速和直接，普利西奇没有理由不能发展成为一个阿扎尔那样的球员。普里西奇让我想起了罗本，你无法一对一的阻止他，因为你不知道他会走哪条路，他的速度是毁灭性的。他将是兰帕德本赛季的重要资产。”