前教练：哈兰德已经准备好为皇马效力

一名在挪威前锋职业生涯初期曾与他密切合作的人士希望看到他转会到西班牙首都。

据前Byrne FK主帅伯恩特森的说法，哈兰德“已经准备好为皇马效力”，他认为这位多特蒙德前锋有能力在伯纳乌与本泽马搭档。

哈兰德前半赛季在萨尔茨堡红牛的所有比赛中共出场22次，攻入28球，吸引了曼联、巴黎圣日耳曼和皇马等大牌俱乐部的注意。然而，多特蒙德在一月份以2000万欧元签下了他。

伯恩特森曾亲眼目睹了挪威人的天赋，如果夏天转会成功，他支持这名少年在伯纳乌取得“成功”。

其他球队

“如果我是世界上最好的五支球队中的任何一支的教练，我会立刻买他（哈兰德）。”伯恩特森告诉Bernabeu Digital：“我认为他已经准备好为皇马效力，我认为他会在那里取得成功。”

“埃尔林（哈兰德）只有19岁，他仍然可以在比赛的各个方面有所提高。我认为如果大俱乐部不签他……他们以后可能会后悔的。”

哈兰德的老导师继续表示他相信这位多特蒙德的新星可以成为本泽马在皇马进攻中的完美搭档，因为他在进攻三区拥有高超的技术能力和爆发力。

伯恩特森补充道：“埃尔林很强壮，速度也很快。他有很好的技术和很好的心态。”

“他在这方面很聪明，他进了很多球，还能送出很多助攻。所以我认为他可以和本泽马搭档。”

“我认为哈兰德可以和另一名前锋搭档，当然，他也可以踢单前锋。”