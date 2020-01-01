前教练：切尔西是哈弗茨合适下家 为他有可能加盟皇马巴萨

这位切尔西新援的昔日教练认为哈弗茨选择了正确的下家，但这并不意味着他不会在将来加盟皇马或巴萨。

前勒沃库森教练沃尔夫冈·霍尔扎伊泽表示，加盟切尔西是凯·哈弗茨“合乎逻辑的下一布”，但这位德国新星依旧可能会在将来选择前往西甲两大豪门皇家马德里或者巴塞罗那。

在过往的两个赛季，有很多关于他职业生涯下一站的猜测不过近日围绕德国超新星的谜题终于尘埃落定，这位天才的21岁球员最终决定选择前往斯坦福桥继续自己的职业生涯。

弗兰克·兰帕德为这位德国国脚花费了7000万英镑，不过哈弗茨目前仅仅算是一位英超新人，有望在新环境中继续茁壮成长。

其他球队

勒沃库森的主教练霍尔扎伊泽告诉够力足球和SPOX：“在2010年药厂引进这位前途无量的年轻人时，我就更想看到他在一支使用瓜迪奥拉踢法的球队中效力，这也是他的踢球风格。”

“不过由于切尔西在这个转会窗口签下了很多球员，我相信主教练兰帕德会在未来比他之前的几位蓝军最帅更加重视控球。这就是我为什么相信哈弗茨能够很快适应那里并取得成功。就他的年龄而言，他有着自己的独门绝活。”

霍尔扎伊泽相信哈弗茨在现阶段的发展中做出了正确的决定，他没有必要等待德甲冠军拜仁慕尼黑为他安排转会。

他说:“如果加盟拜仁，他肯定无法在一年就成长为绝对主力。你需要考虑到托马斯·穆勒目前的状态，进攻型中场这一位置空缺可能在两三年后才会出现。”

“我一直在强调，在像拜仁这样的顶级球队中取得成功比在像切尔西这样的球队中获得成功要困难得多。切尔西目前想再次成为最顶级的球队，因此他们需要进行引援来填补此前没有补好的空缺。”

“除此之外，把球员卖给同一联赛的直接竞争对手总是让人很受伤的，所以勒沃库森当然有兴趣把哈弗茨卖到国外。”

有消息称皇马和巴萨已经有意哈弗茨两三个赛季了，霍尔扎伊泽相信这位新星有朝一日仍有可能会前往西班牙踢球。

当谈到这两家国家德比的对手时，他表示：“由于新型冠状病毒疫情带来的危机，他们不可能进行大手笔引援。”

“我也完全理解勒沃库森主教练费尔南多·卡罗和鲁迪·沃勒最终的决定，他们从来没有放弃过他们的要求。8000万欧元当然是一大笔钱，但是与其他转会相比，这可能是一个非常合理的价格。”

“这并不意味着哈弗茨将来不会对皇马和巴萨感兴趣。他只有21岁。对哈弗茨来说，在勒沃库森效力了三个赛季之后，下一步的发展是至关重要的。”

在证明了自己是世界足坛最炙手可热的球员之一后，霍尔扎伊泽希望这位新星能够达到更高的高度，因为现在他有了一个更好的平台来展现自己。

他补充道:“哈弗茨几乎可以胜任中场的每个位置。作为8号球员踢球对他来说不是问题，但我可以想象他在边路踢球，如果切尔西没有典型的10号球员的话。”

“他的优势是个子很高，双足和球商极高。如果他加强体能训练，他肯定也能很好地胜任中锋的位置。他已经知道如何进球了。”