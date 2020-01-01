前挪威射手：今夏哈兰德不会跟随登贝莱的脚步

弗约托夫特认为他的同胞已经为他的发展找到了最好的俱乐部，曼联和皇家马德里不得不继续等待。

挪威同胞弗约托夫特说，今年夏天，哈兰德不会离开多特蒙德，并警告包括曼联和皇家马德里在内的豪门球队不得不耐心等待这位年轻球员的到来。

19岁的挪威国脚已经成为这个星球上被谈论最多的天才之一。

其他球队

他在2019- 2020年欧洲冠军联赛小组赛阶段的努力，以及在红牛萨尔茨堡的表现，使他的身价大涨，同时也激发了人们对他潜力的兴趣。

多特蒙德赢得了这份非常抢手的合同，创造了一个新的记录。

已经有迹象表明，随着英超和西甲的豪门们准备在他的天赋上投入重金，哈兰德可能会有另一次转会。

尽管如此，弗约托夫特并不认为哈兰德会像现在的巴萨边锋登贝莱一样，他已经为自己的发展找到了完美的环境。

这位前挪威前锋告诉《talkSPORT》：“这是一家以1亿欧元将登贝莱卖给巴塞罗那的俱乐部，但我不认为这会发生(在哈兰德身上)。”

“我没有所有的合同细节，他有一项7500万欧元的条款，但我认为第一年不会发生，所以不会有这样的机会。”

“我认为对他来说，(留下来)是明智的。他才19岁，我很高兴哈兰德今天在多特蒙德醒来。”

“如果你是一名19岁的射手，在多特蒙德醒来比在曼彻斯特、利物浦、都灵、巴塞罗那或马德里醒来更好。”

“我喜欢哈兰德，这个前诺丁汉森林、利兹和曼城球员的儿子，对他们来说关键是发展，其他一切都是发展的结果。”

“他的整个职业生涯都在发展。从为他的家乡俱乐部踢球，到挪威莫尔德最好的天才球员。然后他去了萨尔茨堡，他本可以去一家大俱乐部(他本可以加盟尤文图斯)，这次他也可以，但他现在在多特蒙德。”

“顺便说一句，多特蒙德不是一个小俱乐部，但他们以培养球员到下一个水平而闻名。他总是这样做，这就是他在对阵巴黎圣日耳曼时所做的。”

“他总是在寻求提高自己，我可以看到在比赛中他可以做得更好。他身高6英尺4英寸，他仍然可以赢得更多头球，他可以更好地控球，多特蒙德可以更多地利用他为自己创造空间的神奇方式。”

“我对他进了这么多球感到惊讶，但我对他上升到下一阶段并不感到惊讶。”

“他能成为有史以来最好的挪威球员吗？他当然有潜力。”

“他越来越好了。我们很惊讶他发展得这么快。”

哈兰德最近一次出场是在对阵巴黎圣日耳曼的比赛中打进两球，他在新俱乐部的7场比赛中打进11球，整个赛季共计打进39球。