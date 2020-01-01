前挪威国脚：曼城将会追逐哈兰德 他正是他们所需

这位前挪威国脚认为自己的同胞是“世界级的”，他可以看到他跟随父亲的脚步带着蓝月亮。

前挪威国脚克劳斯·伦德克瓦姆认为，曼城将会寻找像埃尔林·哈兰德和莱昂内尔·梅西这样的球员来为他们的阵容增加“x因素”。

伦德克瓦姆预计，如果哈兰德离开德国，曼城将会是追逐者。

他告诉他的同胞：“我可以看到他为世界上最大的俱乐部踢球，这是绝对的。”

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“他的状态很好，他很直接，现在他是世界级的攻击手。要想进球，埃尔林·哈兰德将是曼城的一笔宝贵财富。”

“我确信佩普在看着他，也在看着梅西和一些能抓住机会的x因素前锋。这就是他们所需要的。”

哈兰德的父亲在曼城度过了三年，伦德克瓦姆认为蓝月亮对这位多产的前锋很有吸引力。

这位前后卫补充道:“他刚刚加盟多特蒙德。他在那里很兴奋，他真的很开心。他和他的父亲关系很好，我认为这个赛季留在多特蒙德是明智的选择。”

“他去了世界上最好的俱乐部之一，曼城就是其中之一，这是可能发生的。”

“表现决定一切，金钱决定一切。如果他有机会去曼城，而佩普也很想把他带来，即使是在夏天，他也不能拒绝瓜迪奥拉执教的曼城。这将会很有趣。”

曼城本赛季的火力短缺得令人惊讶，随着阿圭罗的合同在明年到期，曼城可能会在某个阶段寻找另一名前锋——关于引进巴塞罗那球星梅西的传闻仍在继续。

“对我来说，他们的防守非常稳固，也许他们在进攻方面有一点松懈。”曾效力南安普顿12年的伦德克瓦姆说。

“对我来说，他们在很大程度上仍然统治着比赛，但他们没有创造出我们所习惯的那种清晰的机会。他们放开来踢，特别是在主场，并且创造了20次机会——然后你就可以进球，2个，3个，4个或者5个进球。”

“德布劳内看起来有点沮丧，在我看来，大卫·席尔瓦是一个关键球员——一个控球的天才，如此有创造力——他是他们的一个巨大损失。但是那里有很多制胜的球员。”

“我们不会抹杀曼城的机会，绝对不会，但他们在进球前缺乏那种锋芒。也许他们中的一些球员状态不如以前那么好了。他们可以扭转任何局面，不过，当他们状态出色的时候，他们就非常棒了。”