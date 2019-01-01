前拜仁铁卫：若想多线走远 拜仁不能光靠库蒂尼奥

这名前后卫表示，他的老东家不能仅仅依靠球星来激发他们走向成功。

前拜仁慕尼黑中后卫丹尼尔·范比滕坚持认为，他的老东家必须注重团队合作，才能赢得德甲冠军，并在欧冠竞争。

拜仁从巴塞罗那租借了菲利佩·库蒂尼奥，从而加强了他们的阵容。在周六4：0战胜科隆的比赛中，巴西人打进了他在球队的第一个进球。

尽管如此，范比滕还是警告他的老东家，如果他们想要在本赛季在多条战线上战斗的话，不要太依赖库蒂尼奥的个人天赋。

“对我来说，这永远是整个团队的工作。你有像罗伯特·莱万多夫斯基等其他顶级球员，但你不能觉得你拥有了库蒂尼奥之后，他就会有魔力去做一些特别的事情。我认为这是团队合作，你必须每次都有出色的表现。无论你周末要和哪支球队比赛，过程都是一样的。如果你曾经认为这很容易，那这就是一个消极的过程。这和你的心态有关，从我那时起，我就很清楚，我们有很多球员，就角色而言，他们非常专注，他们真的很专注于赢得冠军，并在欧冠中走得更远。他们都是（欧冠）顶级球队，要想晋级并不容易。拜仁已经有一支高水平的球队。”

范比滕也相信多特蒙德仍然必须证明他们能够在德甲冠军争夺战中坚持到底，尽管他们的阵容正在加强。

在结束了一个忙碌的休赛期后，多特蒙德被认为将在2019-20赛季竞争冠军。范比滕对他们在上周欧冠0-0战平巴塞罗那的表现印象深刻。

然而，尽管他希望他们能在上个赛季获得第二名后再次挑战拜仁，比利时人需要看看多特蒙德是否有足够的深度来应对他们的资源紧张。

“多特蒙德做了很好的转会，他们是一支很好的球队。”他说：“他们绝对是一支为德甲冠军而战到最后一刻的球队。但是还有一两支球队也会为冠军而战。对阵巴塞罗那的比赛中，多特蒙德也在欧冠赛场上证明了他们可以踢得很好，但他们也必须在巴塞罗那证明这一点。”

他说：“就像我说的，目前情况看起来很好，但是你必须看到事态如何发展。如果球员受伤或生病，那么你必须证明阵容还有一战之力，其他球员也可以取得成功。”