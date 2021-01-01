前拜仁球员：穆勒受不了吃辣 吃完第二天无法训练

丹尼尔·西科尔斯基在拜仁慕尼黑待了5年，但没有代表一队出过场。

丹尼尔·西科尔斯基透露拜仁前锋托马斯·穆勒对辛辣食物的负面反应导致他缺席了训练。

这位波兰出生的前锋现在在西班牙的低级别联赛球队吉胡埃洛踢球，他的部分职业生涯是在拜仁度过的。

他从来没有在一线队出场过，但是参加了训练课，并和球队一起参加了训练营。

他说了什么?

有一次，拜仁的预备队(穆勒当时也为他们效力)在2009年去了一次印度，那里的待遇与通常顶级足球运动员得到的五星级待遇相差甚远。

西科尔斯基讲述了这个故事，他告诉SPOX和Goal:“我们住在喜马拉雅山附近的一家酒店，那里没有床垫。相反，我们睡在木板上。淋浴是一桶桶的水，晚餐是感觉像是1953年的薯片和可乐。”

“当我们在别的地方吃一顿像样的饭时，托马斯差点毒死了自己。我们的食物说是‘不辣’，但它就是辣个不停！托马斯受不了。”

“第二天，他光去了洗手间，没有去训练。”

西科尔斯基对路易斯·范加尔的尊敬

这名33岁的球员在2005-2010赛季就被拜仁列入了大名单，这意味着他在范加尔麾下度过了一个赛季。

这位传奇性的教练给他带来了光环，西科尔斯基说，看到巨星球员们都站在同一排里是件很有趣的事。

“在范加尔的带领下，每次训练后我都会比平时疲劳两倍，”他说：“我想尽一切办法避免犯错，因为我经历过他对其他球员大喊大叫的情况。我非常尊敬他。”

“当他站在我面前的时候，他巨大的身体让我汗流浃背，我想一线队的球员们也有同样的感觉。”

“在团队晚餐之前，他总是第一个站起来，然后呼喊后面桌子的人去从自助餐中取食物。有趣的是，有经验的球员都能接受这种做法。”