“前所未有” 孔帕尼大加赞颂曼城

在本周的关键战役中，卫冕冠军在伊蒂哈德以2-1锁定战局，与榜首的红军分差缩减至4分。

孔帕尼坦言，曼城在周四对阵利物浦的表现真是前所未有。

尽管利物浦的菲尔米诺获得了进球，但阿圭罗和萨内的进球使得曼城队得以2比1击败英超领头羊。

在英超冠军争夺战的关键夜晚，曼城对利物浦的胜利，将后者的领先优势缩小至4分。如果瓜迪奥拉的球队输掉这场比赛，曼城将落后利物浦10分。不过好在孔帕尼带领曼城众将士锁定胜局，也就此打破了曼城连续4场不胜利物浦的魔咒。

比赛过后，孔帕尼在伊蒂哈德接受了天空体育的采访。“这是一场旗鼓相当的较量。对方志在必得，且体力充沛，好在我们也不落下风。”

“结果已经摆在这里了。但他们依然保持着领先优势。但是今天的比赛真是让人大开眼界。”

利物浦在开局占据了优势。斯通斯的解围打在埃德森身上，球差11毫米就过线了，好在之后斯通斯成功清除了威胁。此后利物浦也略胜一筹。

曼城团结一致，以9次射门和略高的控球率终结了比赛。利物浦射门次数为7。

当被问及如此优秀的表现来源何处时，孔帕尼回答道，“来自于我们破釜沉舟的勇气。就是这样。”

“我们之前已经表示过，我们清楚，场上的第12人不仅仅是球迷。这是一种内在的东西，是求胜的渴望，是你无法描述的事物。今天这一切得到了充分的体现。我们因此成为了一个更好的团队。当我们充满激情时，我们就是更棒的那支球队。”

比利时后卫在赛场上对萨拉赫的那次大尺度阻截也让一些球迷感到不安。他因此收获了黄牌，但他认为这是一次正确的拦截。

“在场上时我觉得我铲到的是球。也许有一点碰到了对方球员，但绝对不是脏动作。我肯定不想让他受伤。”中后卫补充道，“当时我要么放铲，要么让他带球通过。我必须在一瞬间作出决策。”