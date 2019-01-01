前德国国门就任奥格斯堡助教 曾是阿森纳不败赛季夺冠成员

2011年退役的莱曼于上赛季重返阿森纳，担任温格教练团队中的一员。去年夏天埃梅里成为阿森纳主教练后，原本打算留队的莱曼最终离开了阿森纳。

德甲奥格斯堡官方宣布，前阿森纳门将延斯-莱曼将以助理教练身份加入俱乐部。

莱曼上赛季还是温格教练团队中的一员，随着去年夏天埃梅里走马上任阿森纳的主教练位置，莱曼选择离开酋长球场。

现年49岁的莱曼和奥格斯堡签约至2020年夏天，将与托比亚斯-泽尔纳、迈克尔-温默尔以及乔纳斯-舒尔曼一起辅助主教练曼努尔-鲍姆。

出自沙尔克04青训的莱曼早在1988-89赛季便随球队征战德乙，并在沙尔克待了十个赛季。1998-99赛季，他转会至AC米兰，然而水土不服让他仅过了半年便重返德甲加盟多特蒙德。

2003年夏天，莱曼加盟阿森纳，成为枪手不败赛季夺冠的重要成员，也随队一路过关斩将闯进05-06赛季欧冠决赛与巴萨一决雌雄。可惜他开场仅18分钟便被红牌罚下，令人数处于劣势的枪手最终被巴萨逆转，痛失冠军。

年事已高的莱曼在2008年重返德国加盟斯图加特，效力两个赛季后本已宣布退役的他于2011年3月短暂复出救火阿森纳，当赛季结束后正式结束自己23年的职业生涯。

莱曼从1998-2008年间曾61次代表国家队出场，先后参加了98、02、06三届世界杯、00、04、08三届欧洲杯。