前往美职联？小贝欲为迈阿密国际签下皇马球星哈梅斯

这位前皇马球星想要为自己的大联盟新军签下这位哥伦比亚球星，以提升球队的实力和商业价值。

美国职业大联盟新军迈阿密国际的老板大卫·贝克汉姆已经与皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯进行了接触，以探讨签下哈梅斯·罗德里格斯的可能性。

贝克汉姆和弗洛伦蒂诺有着深厚的感情。2003年，正是身为皇马主席的“老佛爷”将这位前英格兰队队长从曼联带到了伯纳乌球场。

事实上，根据够力足球了解到的情况，弗洛伦蒂诺并不排斥与其他球队讨论哥伦比亚国脚哈梅斯的转会问题，这位在2014年巴西世界杯上崭露头角的前腰球员在齐达内执教期间几乎没有出场机会。

其他球队

除此之外，哈梅斯与白衣军团的合同即将进入最后一年，从目前来看，这位曾租借效力于拜仁的中场球星不太可能与球队签下一份新合同。这也意味着皇马不得不在今夏卖掉他，以避免在2021年夏天出现人财两空的情况。

与俱乐部关系密切的消息人士告诉够力足球，尽管哈梅斯在马德里的日子并不如意，但贝克汉姆仍然认为这位28岁的球员是一名顶级球员，并认为他能成为自己创建的美职联新军迈阿密国际的领军人物，能帮助自己的球队在商业化方面更上一层楼。

不过，尽管贝克汉姆有意签下哈梅斯，而且皇马也愿意将其放走，但这笔交易能否达成仍旧存有疑问。尽管实力与巅峰时期相比有了一定的下滑，但哈梅斯依旧有能力在欧洲顶级球队立足。在如今这个黄金年龄前往美职联“养老”，可能并不符合他对自己的职业规划。

贝克汉姆的随行人员已经开始与哈梅斯的经纪人进行非正式的会谈，虽然目前还没有正式报价到来。

前曼联球星贝克汉姆在成立新俱乐部的过程中，充分利用了他在皇马、AC米兰、巴黎圣日耳曼和洛杉矶银河队期间结识的朋友、官员以及对体育产业的了解。

事实上，这名前皇马中场球员最近在与他的前队友、西甲俱乐部的大股东罗纳尔多聊天后，与巴拉多利德进行了一场友谊赛。

尽管在皇马踢不上比赛，但实际上哈梅斯并不缺乏追求者，阿森纳、曼联、埃弗顿和狼队都在近几个月与他有所传闻。