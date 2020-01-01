前巴萨门将：特尔施特根就是当世世界最佳门将

这位门将的前俱乐部队友马西普近期谈到了德国人的天赋与能力。

根据前巴萨球星约尔迪·马西普的说法，马尔科·安德烈-特尔施特根是世界上“最完美的”守门员。

由于无法在诺坎普得到足够的出场机会，约尔迪·马西普选择在2017年离开了巴塞罗那，加盟了巴拉多利德。

马塞普已经成为巴利亚多利德的固定首发门将，不过他依旧关注着巴萨的情况，尤其是他曾经的竞争对手特尔施特根。

其他球队

马塞普告诉《每日体育报》:“谁是世界最佳门将？嗯，我明显倾向于特尔施特根。对我来说，他显然是世界最佳门将，因为他包含了比赛需要的的所有方面。”

“在我看来，他是最完美的门将。他的脚法出众，在各个方面都很出色。”

“他的表现在巴萨得到了体现。他刚来的时候很年轻，一直在进步。对我来说，他现在是世界最佳门将。”

周四，特尔·斯特根庆祝了他的28岁生日，并成为德国国家队曼努埃尔·诺伊尔的强大竞争对手。

自从2014年离开门兴格拉德巴赫以来，他已经在俱乐部和国家队举起了14座奖杯——其中13座是在巴萨获得的。

然而，马塞普意识到，在西班牙还有另一个强有力的竞争者，可以被认为是世界第一门将:马德里竞技的斯洛文尼亚国脚扬·奥布拉克。

“奥布拉克的状态也很好，他是另一个伟大的门将。”马塞普表示。

“他们是两名顶级门将，都是各自球队的关键先生，非常适合自己的球队。他们两个都是伟大的球员，他们帮助了其他门将提高了自己的水平。”

利物浦的阿利松和曼城的埃德松这两个巴西门将也说服了31岁的马西普，巴拉多利德球星相信这两人也处于顶级水平。

“我也很喜欢阿利松和埃德松，利物浦和曼城的门将。”马西普补充道。“他们很年轻，有很多渴望，但他们已经很棒了，他们的表现已经反映在他们球队的成绩上。”