前巴萨女足队长：瓜帅是最佳教练 能与他合作我很幸运

在与巴萨一起赢得女子欧冠冠军后，洛萨达现在正专注于将女子超级联赛冠军带回曼城

前巴塞罗那女足队长维姬-洛萨达表示，瓜迪奥拉是世界上最好的教练，她称自己为能遇到瓜迪奥拉感到“非常幸运”。

这位30岁的中场球员从小就很欣赏瓜迪奥拉，西班牙女子足球的能见度低意味着缺少女性榜样。

洛萨达在她的职业生涯中无疑确立了自己的地位，在转会曼城之前，她在夏天成为了第一个举起女子欧冠冠军的巴塞罗那队长。

在接受够力足球的独家采访时，洛萨达这样评价瓜帅：“对我来说，他是世界上最好的教练。我想花更多的时间和他在一起，甚至聊天或喝杯咖啡。我觉得遇见他很幸运。”

“确实，他是我小时候很尊敬的球员之一。那时我没有女子足球可以看，女子足球也不在电视上播放，最后我很幸运能来到这里，能够欣赏他的才华，每个周末都去伊蒂哈德球场，也欣赏男足的表现。”

洛萨达自己也在巴塞罗那留下了巨大的印记，就像瓜迪奥拉一样，在周六4-0战胜埃弗顿的比赛中攻入她为曼城的第一个进球后，她回忆起了这一点。

“当我离开巴萨的时候，对我来说最美好的事情——不仅仅是赢得了欧冠冠军——是我离开时的情感，”她解释道。

“比赛结束后，我收到了许多祝贺我的短信，我感到很惊讶，这些短信都来自真心欣赏我的人，在那些时刻他们真的很欣赏我，给了我很多帮助。”

洛萨达加盟曼城后遇到第一个的对手是她非常熟悉的皇马，这是皇马女足首次参加欧战，她们在对阵曼城的首回合比赛中表现出色，但尽管机会众多，皇马女足最终还是没有把握住，1-1战平了曼城。

曼城接下来将在主场迎战皇马女足，洛萨达说道：“她们签下了一些非常好的、非常重要的球员，他们有很多天才球星。”

“这是一支有竞争力的球队。我认为这将会给西甲女足联赛带来很多挑战。这是一件好事，各支球队开始接近巴萨的水平，他们继续支持女子足球运动，这样西班牙女足联赛的整体水平就提高了。”

“我认为这将是一个有趣的联赛，巴萨在去年的比赛中表现很好，其他球队很难跟上她们的脚步。我知道她们非常有竞争力，非常有野心，是一支伟大的团队。看看她们本赛季如何面对像皇家马德里、莱万特、马德里竞技这样的球队，这将会很有趣。”

“那天看到她们的时候，我很喜欢。我认为这将是一个竞争更加激烈的赛季，我认为这对女足运动有好处。”

“我认为我们在马德里的那场比赛的表现不是最好的。的确，那是我们第一次在一起踢球。最终，能在一支由14名奥运女足选手组成的队伍中效力是一件很荣幸的事情。这是一个有点奇怪的季前赛。两个月来我们只有几个队员在阵中，对埃弗顿的比赛完全不同。”

“每天我们都在进步，我认为周三的比赛是继续成长和继续表现的完美舞台。”

去年在巴塞罗那赢得三冠王之后，洛萨达也谈到了自己在曼彻斯特的目标。

她说道：“现在的目标，毫无疑问，是进入欧冠小组赛阶段。而从长远来看，我们必须一场一场好好踢，每场比赛都要全力以赴，希望能赢得联赛冠军。”