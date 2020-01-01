前巴萨后卫：若用好格里兹曼 他能成西甲金靴

法国国脚在诺坎普的第一个赛季一直难以保持稳定，在所有的比赛中只进了15个球。

前巴塞罗那后卫安德里亚·奥兰迪表示，如果格里兹曼在正确的位置上踢球，他有能力在下赛季成为西甲的最佳射手。

尽管上个赛季在所有的比赛中打进了15个进球，但格里兹曼从马德里竞技转会到诺坎普后的第一个赛季只是表现平平。

这可以从塞蒂恩在巴萨2比8负于拜仁慕尼黑的欧冠四分之一决赛中把他留在板凳上的决定中得到说明。

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这一结果标志着塞蒂恩下课，罗纳德·科曼被任命接替他的职位。

前荷兰主帅接手了包括梅西在内的阵容，这位巴萨队长在接受够力足球采访时表示，尽管他告诉俱乐部他希望在赛季结束后离开，但他将继续留在俱乐部。

现在看来，路易斯·苏亚雷斯离开俱乐部的可能性越来越大，尤文图斯已经与这位乌拉圭国脚达成了一份为期三年的合同。

尽管如此，奥兰迪并不认为世界杯冠军格里兹曼应该接替苏亚雷斯的位置，而是应该被安排在10号位置上，在一名中锋的身后，因为在过去，他扮演这样的角色对马竞和法国队都有好处。

“如果你签下格里兹曼让他去踢左翼，那么我很惊讶，巴塞罗那的领导层居然会认为那是他最好的位置。”奥兰迪告诉够力足球。奥兰迪将在即将到来的赛季成为LaLiga电视在英国和爱尔兰的专家小组的一员。

“特别是当你为一个世界级的球员支付这么多钱的时候，你需要让他在他最好的位置上踢球。”

“这就是科曼所说的，这也是为什么我认为下赛季我们会看到安托万·格里兹曼最好的一面。”

“他需要放走一名前锋，那可能就是苏亚雷斯。我们在西甲对阵比利亚雷亚尔的一场比赛中看到了这一点，巴塞罗那那场踢得非常好。塞蒂恩在接下来的两场比赛中改变了主意，我们再也没有看到这种情况。”

“当你买了一个拥有这样血统和价钱的球员，你就会让他在他最好的位置上踢球。格里兹曼作为10号球员，有梅西在右边，还有一些人在前场，这将对巴塞罗那有利。”

“我不认为他是九号球员，他需要一个更年轻的九号球员。他和吉鲁、科斯塔和托雷斯一起时做到了。”

“他需要在禁区里自由走动，因为他是一个非常聪明的球员。他会继续这样做。他只需要攻击的自由；在防守方面，他会完成任务，他会跑动，上赛季在巴塞罗那时，他有时会回到左后卫，所以没有问题。”

“他需要他的最佳位置来让他成为他想成为的球员。”

“我总是说，本泽马将挑战西甲最佳射手的称号，但格里兹曼将会更接近。”

“他在这个糟糕的赛季都进了15个球。他开局很好，但你可以看到他迷失了，他是一个需要带着微笑上场的球员。”

“我们在罗纳尔迪尼奥的比赛中就看到了这一点：当你在比赛中没有笑容的时候，你就会变得越来越渺小。上个赛季就是这样，但我认为下个赛季他会是最好的球员之一。”

在奥兰迪的职业生涯中，他曾在诺坎普的更衣室里和罗纳尔迪尼奥一起度过了一段时间，当时的罗纳尔迪尼奥如日中天。

尽管他在里杰卡尔德手下只扮演了一个小角色，但他仍然深情地回顾了自己在俱乐部的日子。

“我花了一段时间才真正享受到在更衣室里的感觉，因为当你走进更衣室的时候，你会比其他任何事情都紧张。”他说：“回想起来，那真是太棒了。”

“我只记得我的第一次训练，我提前了三个小时到达。”

“我想成为第一个到达的球员，罗纳尔迪尼奥是下一个到达的。他和我握手，我很紧张，我一直在发抖。但我一踏上球场，他们就给了我很多便利。”

“我成功地完成了我的联赛处子秀，在杯赛上踢了一些比赛，并且和他们一起进行了定期的训练。我不知道里杰卡尔德在我身上看到了什么，但他在训练中经常使用我。”

“这太棒了，我看到了刚出道的梅西。我看到了罗纳尔迪尼奥最好的一面，我总是可以说，在青年球员生涯中，我和伊涅斯塔一起踢过球，也和他做过对手。”

“我一直都知道他会成为一个明星，但正是在那些年，他才真正开始展示自己是一个怎样的球员。”

“这是一个巨大的荣誉。我只是尽量让事情简单化，因为他们是好球员。我只需要做基本的，这就是我所做的。”

“回想起来，那真是太棒了。当你在巴萨跳回旋舞时，你永远都不想走！”