前巴萨副主席：内马尔回巴萨需停止在巴西的派对

这名攻击手希望回到诺坎普，但据巴萨的一位前高层说，回归有着苛刻的条件。

前巴塞罗那副主席约尔迪·梅斯特雷说，如果巴黎圣日耳曼球星内马尔回到诺坎普，他应该忘记在巴西举行的生日派对。

内马尔在2017年以2.22亿欧元的转会费从西甲冠军转会到巴黎圣日耳曼，这一转会费创下了世界纪录。

这名巴西前锋希望在上赛季结束后回到巴萨，但是他并没有离开法甲豪门。

其他球队

当被问及内马尔时，去年七月辞职的梅斯特雷告诉《世界体育报》：“球员们要求得到他，但没有给俱乐部施加压力。我在那件事上表现得很糟糕。”

“如果他回来了，俱乐部因此受益，我不会有任何问题。我没那么骄傲。”

“在竞技方面，他可以回来，但有一系列的条件。首先，巴黎圣日耳曼必须同意，然后他必须撤回诉讼，承认自己是错的，之后，巴西所有的生日派对都必须停止。”

“一线队的一些球员和他一起参加了一个婚礼，但并不知道他是否想离开。”

梅斯特雷在谈到他离开巴萨的时候说：“我感觉我已经踢了一场艰苦的比赛。我对其他董事会成员有不同的看法，但这并不重要。”

“我意识到，我是唯一一个以某种方式思考的人。由巴托梅乌、博尔达斯、埃利亚斯和比拉霍亚纳组成的足球委员会不同意我的意见，也不同意塞古拉担任总经理一职。我是唯一保护他的人，我感到很孤独。”

在主教练埃内斯托·巴尔韦德被解职、队长莱昂内尔·梅西与足球总监埃里克·阿比达尔发生公开争吵之后，巴萨经历了一段动荡的时期，目前巴萨落后西甲领头羊皇家马德里3分。

梅斯特雷说：“你必须承认他们近年来取得的成绩。”

“他们至少应该得到一些尊重和感激，但你也要知道，没有什么是永恒的。我们正在经历一个过渡期，所以你必须给人们时间和耐心。”