前尼日利亚国脚：曼联延长伊哈洛是正确决定

这位30岁的前锋延长了他在红魔的租借合同期限，这位前尼日利亚国脚对这一决定表示欢迎。

前尼日利亚国脚伊萨·索福鲁威相信曼联延长伊哈洛的租借合同是正确的选择，自己的这位同胞将在老特拉福德证明自己的价值。

本周一，红魔证实这名前沃特福德前锋已经将他在俱乐部的租借合同期限延长到2021年1月底。

在今年一月转会费的最后一天，这位上海申花前锋回到了英超联赛，加盟了自己儿时就一直在梦想的曼联，以顶替遭遇背部伤病的拉什福德。

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在新型冠状病毒疫情爆发之前，这位前锋的发挥相当出色，在8次出场中贡献了4球1助攻，赢得了俱乐部和球迷的支持。

索福鲁威对这名前锋延长租期感到高兴，他相信这一机会将让自己的同胞在老特拉福德证明自己。

“作为一位尼日利亚人，我为他感到高兴，他将租借期延长到了一月份，因为他已经为曼联尽了自己最大的努力，”索福鲁韦告诉够力足球。

“延长租借合同将使他能够更好地证明自己，证明他的表现不是昙花一现。”

“伊哈洛是一名优秀的球员，是一位已经证明了自己的能够稳定进球的射手。我相信他给予更多的帮助。在这支曼联，他能够继续进球，他的教练也将继续使用他。”

英超将在6月17日重启，届时此前受伤的拉什福德将会回归，以增加阵容深度。

然而，索福鲁威认为，即使英格兰国脚恢复了身体健康，伊哈洛依旧没在曼联阵中发挥重要作用。

“即使拉什福德伤愈复出，伊哈洛也将继续在自己的位置上代表曼联出战。只有当他踢的不好时，才会出现问题，我相信回归的拉什福德只能从替补做起。”

“即使是教练想要让拉什福德取代伊哈洛担任首发，球迷也会抱怨，因为你不能让表现更好的球员枯坐板凳席。伊哈洛是一名职业球员，他知道自己必须在比赛中有所作为才能保证自己的位置。”

“我相信他可以在没有受伤的情况下没球队贡献更多，他的年龄从来都不是一个障碍，因为如果C罗能够买这个年纪表现很棒，他也能。我看不出C罗和伊哈洛有什么不同。”

“我会建议他继续努力，这样他就能成为英超顶级球员之一。”

自2007年转会欧洲以来，伊哈洛已经为利恩、乌迪内斯、沃特福德、长春亚泰和上海申花效力过。