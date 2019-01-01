前富勒姆妖星引关注 曼联将与阿森纳展开争夺

志在补强锋线的曼联与阿森纳同时看上了里昂前锋穆萨·登贝莱。两家豪强将在今夏展开场外争夺战。

根据英国媒体《每日镜报》的最新报道，曼联和阿森纳这两支英超豪门同时看上了效力于法甲劲旅里昂的法国前锋穆萨·登贝莱。

自去年夏天从凯尔特人加盟以来，这位22岁的前锋已经为里昂在各项赛事中出场了40次，有17球4助攻入账。正是这样良好的出勤率以及优异数据，让这位前富勒姆青训妖星引起了这两家大型俱乐部的关注。

在曼联方面，桑切斯发挥持续低迷，马夏尔出勤率堪忧，卢卡库状态不稳的同时还陷入了转会传闻，今夏引进一位靠谱前锋绝对是主帅索尔斯克亚的重要目标。除了小登贝莱，他们的目标还有国米锋霸伊卡尔迪和在欧联杯中表现惊艳的本菲卡边锋菲力克斯。

至于阿森纳方面，早在执教巴黎圣日耳曼时期，这位西班牙教头就曾关注和看上过穆萨·登贝莱，尤其是在维尔贝克可能会在今夏自由身离队的情况下，枪手希望能签下他以增强锋线。实际上，在球员重回法国之前，这家志在重返前四的英超传统豪强就曾对其产生过兴趣，可惜最后不了了之。

穆萨·登贝莱去年夏天的转会费约为2200万欧元，对于两支球队而言，即使翻倍至4000万欧元左右，依旧是一个可以接受的范畴。即使是对一向精打细算的阿森纳，只要成功闯入下赛季欧冠，开启这样的豪购并没有什么问题，更不用说一向财大气粗的曼联了。

除了穆萨·登贝莱，阿森纳还对伯恩茅斯的苏格兰国脚弗雷泽产生了兴趣，球员本人已经在近期的采访中明确表达了自己对加盟枪手的渴望，再加上阿伯丁青训之星此前拒绝了俱乐部的续约谈判，枪手想要以经济实惠的价格将其签下，并非痴人说梦。