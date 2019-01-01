前多特门将：特尔施特根和阿利森一样不可思议

在欧冠半决赛前，米切尔·兰格拉克强调了德国人和巴西人作为门将的出众能力。

前多特蒙德门将兰格拉克向留在欧冠赛场上的四名门将致敬，并特别赞扬了特尔施特根和埃利森。

兰格拉克在多特蒙德度过了5年的时间——从2010年到2015年，最后在日本与他现在的球队名古屋签约。

这位澳大利亚人赞扬了仍在欧冠赛场上奋战的四名门将，并特别提到了将在利物浦和巴塞罗那的半决赛中对阵的这一对门将。

朗格拉克告诉够力足球说:“特尔施特根的救球方式太疯狂了。他的脚下活非常得好，当他在巴塞罗那踢球时，这就是那支球队所需要的。”

“同样，在利物浦，阿里森是一个做出了许多令人难以置信的扑救的人，这对球队来说非常重要。”

“到目前为止，在英超他们有19或20场比赛没有失球，所以他是不可思议的。”

在另一场半决赛中，托特纳姆的洛里将对阵阿贾克斯的后起之秀安德烈·奥纳纳。

兰格拉克也对这两位即将在板决赛中一较高下的荷兰和英格兰俱乐部的门将表示赞赏。

兰格拉克说:“对我来说，我也喜欢洛里，他是一个出色的门将，做出了令人惊叹的扑救，我很喜欢他。他有着出色的职业生涯，他是一名了不起的门将。”

“奥纳纳也很棒，他很好地融入了阿贾克斯的踢球方式。”

“所以有四个非常优秀的门将，我们将会非常兴奋地看到谁最终会成为冠军。”

在被问及谁将晋级的问题时，兰格拉克表示，英格兰剩下的两支球队将在决赛中相遇。

“这很难，我想我的猜测就像其他人的猜测一样，但是我认为利物浦有很好的机会，因为他们现在状态很好，但需要在巴塞罗那糟糕的日子里赶上他们。”兰格拉克说。

“要想打败巴萨，你必须在他们糟糕的日子里赶上他们。”

“热刺和阿贾克斯，这场比拼也是非常困难的。阿贾克斯是一支出色的年轻球队，他们做得很好，本赛季在欧洲进了最多的球。

“所以我认为这很难，但是托特纳姆也有很好的球员。所以，我猜可能是热刺和利物浦。”