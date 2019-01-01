前多特教练：桑乔需要留在多特蒙德 因为有欧冠踢
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据多特蒙德前助理教练约尔格·海因里希透露，杰登·桑乔需要抵制来自曼联和利物浦的诱惑，才能继续在多特蒙德发展。
在过去的12个月里，这位前曼城青年球员在多特蒙德和英格兰国家队都有出色的表现，现在他又被传将重返英超。
海因里希是1996-97赛季多特蒙德获得欧冠冠军的成员之一，他认为桑乔无疑是目前世界足坛最令人激动的球员，但他认为在短期内留在德甲会更好，因为关于他未来的谣言仍在继续。
海因里希告诉够力足球：“俱乐部雄心勃勃地想留住自己的球员，但同时也意识到杰登将来可能会离开。他现在是世界上最具天赋的球员，但他留在多特蒙德继续发展很重要，因为在这里他可以参加欧洲冠军联赛。”
桑乔上赛季为多特蒙德贡献了令人难以置信的13粒进球和19次助攻，在2019-2020赛季已经贡献4个进球和7次助攻。
尽管这位边锋在曼城效力了3年，却没能参加一场比赛。据报道，他在2017年以800万英镑（1030万美元）的价格加盟多特蒙德。
海因里希说他在多特蒙德的上场时间，是他加速发展的原因。
“自从他从曼城转会到多特蒙德以来，他在这里的比赛时间帮助他进入了这个阶段。”海因里希说：“全队发挥了他作为一名边路攻击手的优势。现在他的状态有点困难，因为他在19岁的时候参加了很多比赛，他得到了对手更多的关注。”