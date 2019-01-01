前多特教练：桑乔需要留在多特蒙德 因为有欧冠踢

这位多特蒙德的传奇人物坚信这位英格兰天才在不久的将来需要留在俱乐部。

据多特蒙德前助理教练约尔格·海因里希透露，杰登·桑乔需要抵制来自曼联和利物浦的诱惑，才能继续在多特蒙德发展。

在过去的12个月里，这位前曼城青年球员在多特蒙德和英格兰国家队都有出色的表现，现在他又被传将重返英超。

海因里希是1996-97赛季多特蒙德获得欧冠冠军的成员之一，他认为桑乔无疑是目前世界足坛最令人激动的球员，但他认为在短期内留在德甲会更好，因为关于他未来的谣言仍在继续。

海因里希告诉够力足球：“俱乐部雄心勃勃地想留住自己的球员，但同时也意识到杰登将来可能会离开。他现在是世界上最具天赋的球员，但他留在多特蒙德继续发展很重要，因为在这里他可以参加欧洲冠军联赛。”

桑乔上赛季为多特蒙德贡献了令人难以置信的13粒进球和19次助攻，在2019-2020赛季已经贡献4个进球和7次助攻。

尽管这位边锋在曼城效力了3年，却没能参加一场比赛。据报道，他在2017年以800万英镑（1030万美元）的价格加盟多特蒙德。

海因里希说他在多特蒙德的上场时间，是他加速发展的原因。

“自从他从曼城转会到多特蒙德以来，他在这里的比赛时间帮助他进入了这个阶段。”海因里希说：“全队发挥了他作为一名边路攻击手的优势。现在他的状态有点困难，因为他在19岁的时候参加了很多比赛，他得到了对手更多的关注。”