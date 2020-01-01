前圣保罗教练：利物浦曾拜托我密切关注米利唐

这名中后卫是圣保罗黄金一代的一员，他的前教练是迈克尔·比尔，现在和杰拉德一起在流浪者队工作。

在加盟皇马之后，埃德尔·米利唐还没能在伯纳乌有所作为，目前他还没能超越拉斐尔·瓦拉内和塞尔吉奥·拉莫斯，成为白衣军团的首发中卫。不过，他的前教练迈克尔·比尔相信属于这位巴西年轻后卫的时代终将到来。

这位22岁的球员在2019年夏天以5000万欧元的价格从波尔图转会到了皇马，与欧冠霸主签下了一份为期6年的长约，不过他依旧没能占据一个稳定的首发位置。这位巴西国脚在自己的西甲处子赛季，仅为皇马首发出场了7次。

米利唐出道于圣保罗青训学院，在那里比尔把他介绍给了资深的足球运动员，当时他在传奇门将罗格里奥·塞尼手下担任助理教练，时间是2016-17赛季。

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在接受够力足球的专访中，比尔回忆了这位新星在圣保罗青训营脱颖而出的过程，并透露了自己的前东家利物浦在这位年轻后卫首次登场后，就已经在跟踪他了。

“他是一个很棒的球员，利物浦很早就已经知道他了，所以他们告诉我帮他们留意下。我们那是去青训营挑选了8位球员和我们一起准备季前赛，米利唐就是其中之一。”

“作为一名中卫，他一直是一名出色的球员。我们让他在三后卫中担任右中后卫，也因为他已经在这个位置上很棒了，而让他担任球队的右后卫。”

“我们在那个赛季的36场比赛中让8-9名球员上演了首秀，米利唐就是其中之一。他就像阿诺德现在所做的那样。你希望他们能表现出色，但有时你还没转过神，他们就已经飞速达到了你所希望的高度。”

"之后，米利唐加盟了波尔图，这是一次伟大的转会和中转，他终于登陆了欧洲。他在那里度过了美妙的两年。不过现在，他在皇马陷入了困难，因为他开始尝试挑战世界上最好的中卫瓦拉内和拉莫斯的位置。”

“每一天，他都会学习，成长，变得更好。他是巴西国脚，效力于世界上最神秘的国家队。如果我能对米利唐的职业生涯起到百分之一的作用，我就会很开心了。当他上演自己的职业生涯处子秀时，我就站在他身边，所以我很自豪。”

圣保罗的天赋是吸引比尔这位年轻教练跟随塞尼积累经验的原因之一，这位前传奇巴西国门曾造访过利物浦，并在他的第一份教练工作之前遇见了比尔。然而，失去米利唐这样的球员是他选择离开巴西的原因之一，之后他又回到了利物浦，最终去了流浪者队，在杰拉德的手下工作。

“我离开圣保罗是因为他们卖掉了很多最佳球员，我看不出他们在这个项目上的方向。这是我进入一线队的第一步。”比尔继续说道。

“在巴西，青训只是为了卖掉，因为联赛并没有太多钱。我无法理解这一切，我在青训中的所作所为都是为了更接近球员帮助他们踏上职业生涯的旅程。我在切尔西和利物浦做到了这一点。”

“所以我发现自己很难接受把米利唐卖给波尔图，然后他又在很短时间内再卖给皇马。我不想他在一支球队只踢10-15场就离开，我想让他在这里效力更长时间。”

“我们还把大卫·内雷斯卖给了阿贾克斯。我们又把两位球员卖给了里尔。我们把麦孔卖给了加拉塔萨雷，我们把托洛伊卖给了亚特兰大。我发现真的很难看到圣保罗青训的走向。”

“尽管如此，在巴西的日常工作还是让人难以置信，这让我能够更上一层楼。我喜欢和桑托斯、帕尔梅拉斯的客场比赛，也喜欢在国内旅行，训练巴西球员，与人见面，我的经历很难解释，因为许多人并没有经历过。”

“这里有纯粹的足球，有气氛，有进攻，但有时在战术方面很幼稚，我喜欢这种靠天赋踢球的感觉。离开时我很匆忙，但当时我觉得这是一个正确的决定，我对后来发生的事情很满意。”

“我的偶像是博比·罗布森和特里·维纳布尔斯，他们都曾在海外执教，还会说一门外语。我生活中的烦恼就是躺倒在舒适区。我想在国外管理和领导一家青训学院，这是我职业生涯的目标。

“我从没想过会有这样的机会。”