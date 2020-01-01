前国脚：特林康已准备好为巴萨效力 他有点像内马尔

巴塞罗那在一月份花了3100万欧元签下了弗朗西斯科·特林康，努诺·戈麦斯认为他在诺坎普的表现不会让人失望。

前葡萄牙国脚努诺·戈麦斯表示，弗朗西斯科·特林康和内马尔很像，并认为自己的这位后辈已经准备好在巴萨发光发热。

西甲卫冕冠军巴萨在1月份以3100万欧元签下了特林康，然后允许他在2019-20赛季剩下的时间里继续为布拉加效力。

这位20岁的球员是葡萄牙在2018年赢得欧洲U19锦标赛时的头号射手，他在本赛季为布拉加出场18次，斩获了7球3助攻，表现还算不错。

其他球队

戈麦斯看到了特林康和前巴萨球星内马尔之间的相似之处，并预测他将在加盟诺坎普后迅速成长。

“特林康是一位很棒的球员，他很年轻，对他来说，能够为巴萨效力会是一个很大的进步，让我们看看事情会如何发展。但是我相信他已经准备好了，因为如果你对比下他在职业生涯早期和现在的差距，你就会发现他进步了很多。”

“尽管现在已经确定加盟巴萨，但当你观察他时，你就会发现，无论是对阵波尔图、本菲卡还是什么低级别球队，他都不会有任何区别对待。我相信他是那种为了兴趣而踢球的，而不是看对手决定如何去踢。”

“我相信巴萨会给他注入更多的力量，会让他处于困难的环境中，让他得到进一步的发展。”

“当然，如果你在年级很小的时候，就想要为巴萨效力，你必须比你的队友表现得更好，你必须意识到，要在首发阵容占据一席之地并不容易。”

“但我认为他将凭借自己的能力赢得位置，他能够提高很多，他能够与那些人每天一起训练，一起踢球，比如说梅西和其它球星，都能给他带来极强的动力来提高自己。”

“他和哪位球员比较相似？我也不知道，也许他是独一无二的，你永远不能等他做动作，也许这和内马尔有点像，他也是一位无法预测下一步的球员，特林康在这方面有点像他，两人都其实踢边路的。”