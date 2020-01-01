前国脚：哈弗茨应拒绝拜仁利物浦 多特蒙德会是更好选择

在这位前德国国脚看来，哈弗茨应该谨慎选择下家，继续在勒沃库森呆一年或者转投多特可能是更好选择。

前德国国脚扬斯·诺沃特尼表示，凯·哈弗茨应该仔细考虑自己未来的转会，他建议这位勒沃库森球星放弃去利物浦的机会，转投多特蒙德。

在经历了一个星光闪耀的赛季之后，这位20岁的球员本赛季已经在德甲斩获了6个进球和5次助攻。

诺沃特尼在勒沃库森效力了10年，期间他代表德国队出场48次，是2006年德国世界杯斩获第三名的国家队成员。他对20岁的凯·哈弗茨大加赞扬，并告诫他要小心谨慎地选择自己的下一步。

其他球队

“他正在成为一名世界级的球员。他有巨大的潜力，”他告诉够力足球和Spox。

“在勒沃库森再呆一年肯定不会伤害他。对于他个人的发展，无论是作为一名球员还是作为一个人来说，处在一个让他感到舒适的环境中对他来说都是有好处的——这就是他在勒沃库森的现状。否则他就不会在俱乐部呆上10年了。”

“要发挥他的潜力，下一步是非常非常重要的。他必须问自己这样的问题:如果有可能转会离开，有哪些俱乐部是可以让他更进一步的和持续发展的？也就是，在哪家俱乐部，他才能作为一名出色的球员上场比赛？”

“一方面，你需要像克洛普、瓜迪奥拉或穆里尼奥这样的教练，他们可以让他走得更远。另一方面，他也必须为那种允许他进一步发展、能够上场踢球的俱乐部效力。”

诺沃特尼怀疑转会拜仁慕尼黑是否是最明智的选择，因为他必须努力争取进入首发阵容。

“他可以在拜仁慕尼黑进一步发展，但他必须首先赢得上场比赛的机会。”他补充道。“一些其他俱乐部对他来说可能是更好的选择。”

“比如，对于一名年轻球员来说，多特蒙德对待年轻球员的环境方面可能比拜仁慕尼黑更好。”

与此同时，这位前后卫相信哈弗茨的光芒不会像马里奥·格策那样褪去。尽管在2014年世界杯决赛中攻入了决定性的一球，但格策并没有意识到自己的潜力。

“围绕格策的一切让他有些飘飘然，”他表示。“他的性格和环境都不太善于让他接受那种赞扬。”

由于新型冠状病毒疫情，哈弗茨不得不远离赛场两个月，不过目前德甲联赛已经重启。