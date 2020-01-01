前国米球星：大罗要比C罗更出色 里皮是我的第二位父亲

这位曾经与大罗并肩作战的意大利前锋认为，巴西球星是比葡萄牙同名者更出色的球员。

克里斯蒂安·维埃里表示，他认为巴西传奇罗纳尔多要比同名的葡萄牙巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多“更出色”，他认为这位前国米的球场舞者要比尤文的进球机器更可怕。

每当人们讨论进球的艺术时，这个特殊的名字显然具备着这样的意义，因为它曾闪耀了两个时代。

在上世纪90年代末和21世纪初期，这位两届世界杯冠军重新定义了埃因霍温、巴塞罗那、国际米兰和皇家马德里的进球艺术。

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身为桑巴球星的罗纳尔多将永远被人们记住，他被认为是足坛历史上最伟大的球员之一。

不过葡萄牙人罗纳尔多也并不逊色，他在如今的时代，成为了改写足坛历史的超级巨星。

五次金球奖得主曾先后效力于曼联、皇家马德里和尤文图斯，他的出色表现进一步提高了人们对个人才华的认证标准。

尽管如此，维埃里仍然认为自己的老队友大罗要比C罗更出色，毕竟双方曾在梅阿查球场建立过破坏力十足的搭档关系。

当被《每日邮报》问及他的选择时，维埃里表示:“我是罗尼的朋友，我很幸运能拥有他这样的前锋。他拥有一切。他爆发力失误，速度飞快，看起来像一位舞者，他踢球的时候就像在球场跳舞。所以我认为巴西的罗纳尔多要比C罗更强。”

“至于C罗，他则是一台进球机器，他所做的每一件事以及他正在做的每一件事都让人钦佩，正如意大利媒体的评论，他似乎可以叼着烟踢上40年，他有着雕塑般的体格。”

维埃里在国米的时候享受了自己职业生涯中最富效率的时期，打进了202个进球，但是他认为他在尤文图斯和意大利国家队的教练才是职业生涯中最好的教练。

这位曾代表蓝衣军团出场过49次的前意大利国脚表示：“在尤文图斯，我会说里皮是我的最佳教练，他就像我的第二个父亲。”

“在都灵的青年队，我的教练是伟大的兰潘蒂，然后是蒙多尼科。”

“我还要说塞萨尔·马尔蒂尼，他帮助我进入了国家队。他是个了不起的人，总是很信任年轻人。”