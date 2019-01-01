前四不是目标 索帅：曼联意味着争夺冠军奖杯

临时主帅索尔斯克亚坚持表示，曼联不会只满足于联赛前四，俱乐部一直以来的目标就是争夺冠军奖杯。

英超前四重要还是杯赛冠军奖杯重要，热刺相继在联赛杯和足总杯出局后，主帅波切蒂诺在采访中表示，俱乐部会首先考虑联赛前四。然而曼联临时主帅索尔斯克亚却有完全不同的观点。

“进入联赛前四不是我们的梦想，”索尔斯克亚说。“我们是曼联，我们应该一直以赢得冠军奖杯为目标。”

“曼联应该总是对联赛冠军发起冲击，今年我们不可能办到了，但是我们只需再度去追求这样的目标，再次拿回联赛冠军。我们现在仍有欧冠、足总杯，所以我们不能说这赛季只有进入联赛前四一个目标了。”

“曼联一直意味着赢得冠军奖杯。我们必须要扪心自问‘今年我们是否能赢一些冠军？’我曾说过，作为曼联主帅，面对每一场比赛，我们都要有赢下这场比赛的信念。”

“如果能赢得冠军奖杯，对于俱乐部每个人来说都是梦幻般的感觉。拿到冠军的那一刻会是你生命中最高光的时刻，因为你不知道什么时候才能赢得下一座冠军奖杯。弗爵过去总说，无论你赢得的是什么冠军，你只需尽情享受它。”

索尔斯克亚带领曼联以来仍然保持着100%的胜率，已经取得各项赛事8连胜。曼联将于北京时间1月30日凌晨的英超联赛中主场迎战伯恩利。