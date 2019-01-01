前名宿：阿森纳曼联在2022年前都不是冠军的料

作为一名球员和教练，他曾在北伦敦呆过一段时间，同时也在老特拉福德呆过一段时间，他认为球队需要严肃的重建。

阿森纳和曼联都无法在“至少三个赛季”内挑战英超冠军，乔治·格雷厄姆说。

北伦敦的球队和英国西北部的一支球队都在进行一系列的重建项目。

埃梅里在酋长球场发号施令，而对手索尔斯克亚则肩负着在老特拉福德恢复昔日辉煌的重任。

这两个人都面临着他们的方法和是否适合目前职位的问题，所取得的进展没有一些人所希望的那么快。

格雷厄姆曾在阿森纳担任球员和教练，也曾为曼联效力，他承认，随着枪手和红魔正在寻找火花，他们需要更多的耐心。

他在接受《每日邮报》采访时表示：“我认为，至少在未来三季，这两支球队都不会成为国内联赛冠军的有力竞争者。”

“即使前四名现在对他们来说也很艰难。当标准下滑时，就很难再提高。”

“人们总是说球队缺少领袖，这是有道理的，尤其是中卫。想想托尼·亚当斯，约翰·特里，文森特·孔帕尼，范戴克。每个阿森纳球迷都想要一个这样的后卫。曼联已经寻找了很多年了。他们签下了马奎尔，希望他就是答案。但那只是“希望”。

“曼联承受着更大的压力，因为他们对结果和比赛风格的期望更高。这可能是阿森纳与他们交手的好时机。”

枪手将于周一晚上在老特拉福德进行比赛。

阿森纳在经历了6场比赛后，目前比曼联高出3分，但在最近的转会窗口中，他们都没有按照预期投入更多资金。

格拉汉姆补充道：“曼联将会继续投入资金引援。阿森纳却很难再次投入同样的资金。”

埃梅里必须努力提高他现有的球员。对他和索尔斯克亚来说，这都是一场等待已久的比赛。”

“也许有一天它会再次成为顶级赛事。但我认为这不会很快发生。”

格拉汉姆相信埃梅里可能是阿森纳的最佳人选，因为西班牙人已经表明他准备做出勇敢的决定。

一名曾带领枪手两次获得甲级联赛冠军的教练说：“埃梅里不怕做决定。”

“如果他认为梅苏特·厄齐尔应该下场，那他就场。我喜欢这样，这就是他的工作。”

“我把查理·尼古拉斯卖了。如果整个团队都在挣扎，那就做个决定，如果你让别人失望了，那又怎样？”

“我听说训练场上的激情又回来了，这很好。但你也需要质量。现在的阿森纳队没有多少人是我想要的。前锋显然是他们队中最强壮的部分。”