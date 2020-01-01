前名宿：扎卡能在利物浦成为了不起的球员

一名前红军队员并不认为这名瑞士中场的打法适合枪手，因为他无法在一支“苦苦挣扎”的球队中展现自己的能力。

丹尼•墨菲认为，在利物浦，扎卡“会是一个非常棒的球员”，这位阿森纳球星在酋长球场经常被人看做是“防守方面的障碍”所在。

扎卡在2016年从门兴格拉德巴赫加盟枪手，之后在各项赛事中代表俱乐部出场152场。

在这段时间里，这位27岁的球员一直在努力争取球迷的支持，但人们对他在中场所做的贡献提出了质疑。

他与阿森纳球迷的关系在本赛季早些时候达到了一个新的低点，当时他在主场1 - 2输给水晶宫的比赛中被替换下场时，对看台上球迷的辱骂做出了愤怒的反应。

事件发生后，埃梅里剥夺了扎卡的队长职务，然后关于他将离开酋长球场的谣言就一直在流传。

在经历了一段时间的替补生涯后，这名瑞士国脚在新主帅阿尔特塔的带领下再次成为阿森纳首发阵容中的一员，但他在俱乐部的未来仍不明朗。

墨菲不认为扎卡的能力最适合枪手这样的球队，因为他偏向逃避防守。

这名前利物浦中场表示，他会在安菲尔德更好地融入球队，在那里他将能够经常展示自己的技术能力，并得到很多队友的支持。

墨菲说:“如果扎卡和亨德森、法比尼奥一起在利物浦，他看起来会是一个非常棒的球员，因为他技术很好，传球很好，有很好的射门机会，他有能力用他的左脚把空间拉开。”

“但当你在一个有点困难的球队踢球时，他在防守上是一个障碍，是一个负担。”

“这对阿尔特塔来说是一个两难的选择，因为他的球队需要一些调整。”

当阿森纳周六前往塞尔赫斯特公园迎战水晶宫时，扎卡将再次争取首发。

周一足总杯第三轮1-0战胜利兹联，以及联赛2-0战胜曼联之后，枪手们很有信心。

阿森纳希望在1月18日谢菲尔德联队来到酋长球场之前，用另一场胜利来缩小他们与联赛排名第四的切尔西之间9分的差距。