前名宿：恢复状态的奥多伊使蓝军远离扎哈的交易

这名高水平的学院毕业生在足总杯的比赛中再次进球，帕特·内文看到他为兰帕德的阵容增加了X因素。

前蓝军边锋帕特·内文表示，卡勒姆·哈德森-奥多伊可能把切尔西挡在了水晶宫球星扎哈的转会市场之外。

这位天才的19岁球员在周日足总杯第三轮2-0战胜诺丁汉森林的比赛中再次进球。

哈德森-奥多伊在整场比赛中都表现得很活跃，这位英格兰国脚在经历了一段时间的状态和体能方面的问题后，似乎回到了最佳状态。

内文相信这名有天赋的学院毕业生可以为兰帕德的球队带来更多的未知因素，在一月的转会窗口中没有必要考虑其他选择。

这位前蓝军中场球员告诉俱乐部官方网站说：“卡勒姆在比赛中恢复到最佳状态并不容易，我想这其中有几个原因。从伤病中恢复，尤其是严重的伤病，对每个球员来说都是不同的。当这是你职业生涯中第一次受伤的时候，你可以稍微放松一下。”

“如果幸运的话，那就是他回来了，他就不用再考虑伤病和那些痛苦的时刻了。另一件事当然是，当他在恢复的时候，其他的年轻人接替了他的位置。”

“他们当然是他的伙伴，但从和鲁本·洛弗托斯齐克一起成为金童，突然间，塔米、梅森、里斯和费卡约得到了所有曾经留给他的喝彩。他不会因此而嫉妒，但在内心深处，当其他人都在踢球的时候，他却因为那奇怪的伤病而错过了比赛，这一定让他很痛苦。”

“随着威廉的飞奔，克里斯蒂安·普里西克也有了一些精彩的比赛，佩德罗是这个星球上获得荣誉最多的球员之一，就是光想着要重新回到球队都是很困难的。由于他们都在他和首发位置之间，要在俱乐部保持信心、微笑和乐观是很困难的。周末的表现和老板的信念会给他带来巨大的鼓舞。”

“我等待的不是他的进球，而是他第一次突破防守的步伐，或者是他在内线创造的空间。在周日的比赛中，有相当数量的加速，希望以后还会有更多的加速。”

“卡勒姆拥有很多天赋，但是那种能够超越后卫和破坏协防的能力在当代的比赛中是无价的。事实上，这一点一直以来都很很重要，但只是现在更加惹人注意，因为能经常做到这一点的球员越来越少。”

“这是我们一直以来最想念的事情，尤其是在主场。一个能突破2-3个后防的球员是非常急需的，如果我们要干掉像伯恩茅斯和南安普顿这样密集防守的球队。”

“即使在转会市场上有着像威尔弗里德·扎哈这样的球员，也许我们的俱乐部已经拥有了类似的球员，比如卡勒姆。”