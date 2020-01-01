前名宿呼吁穆帅引进吉鲁：热刺需要一个前锋

这位前热刺右后卫认为俱乐部应该抓住机会在冬季转会市场上引进这名世界杯冠军。

帕斯卡·齐姆邦达敦促托特纳姆热刺在一月的转会窗口中尝试签下切尔西前锋吉鲁。

热刺目前必须在没有头号中锋哈里·凯恩的情况下备战比赛，他在元旦0-1输给南安普顿的比赛中拉伤了腿筋。

这位英格兰国脚在接下来的五周内都无法回到赛场，而17岁的帕罗特是穆里尼奥阵容中唯一的选择。

孙兴慜和卢卡斯·莫拉是另外的选择，但是齐姆邦达认为热刺应该考虑让从切尔西引进吉鲁。

法国人在斯坦福桥的出场顺位已经落后于塔米·亚伯拉罕和米奇·巴舒亚伊，很有可能在一月份离开俱乐部。

齐姆邦达敦促托特纳姆热刺利用吉鲁目前的状况，如果不能达成永久协议，就提高短期租借的可能性。

“我认为他们需要一名前锋，”这位前热刺后卫说。“哈里·凯恩将缺阵5到6个星期——谁来进球？”

“卢卡斯·莫拉不是一个天生的前锋，热刺需要一个更像凯恩的人，一个在禁区的焦点。我敢说，但我认为像吉鲁这样的球员更符合要求。”

“很明显，兰帕德并不喜欢他在切尔西，我相信吉鲁也想离开，所以为什么不选择他呢？”

“是的，他是前阿森纳球员，但他也是世界杯冠军，他应该可以上场。”

“我会把他租借过来，但如果有机会买下他，我也会买下他。市场上没有其他人有他这样的实力。”

穆里尼奥在北伦敦的任期有一个良好的开端，但是热刺的进步在圣诞节期间便停滞不前。

热刺在过去的七场比赛中只赢了两场，现在正准备主场迎战37场不败的英超领头羊利物浦。

这两支球队将于周六下午在托特纳姆热刺球场相遇，目前他们在积分榜上存在了28分的差距。