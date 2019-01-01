前名宿：兰帕德需要尽快有所行动 球迷会不耐烦

前蓝军球员担心，如果德比主帅回到蓝军不能立即取得成功，俱乐部的球迷将会变得焦躁不安。

前切尔西后卫罗恩·哈里斯认为，如果兰帕德被任命，切尔西董事会可能会给他一些时间，但俱乐部的支持者可能不会那么有耐心。

兰帕德带领德比郡在英冠联赛中排名第六，随后在上赛季的附加赛决赛中，在与阿斯顿维拉的比赛后取得了最后一个升级位置。

越来越多的人猜测，这位蓝军传奇人物将会填补即将加盟尤文的毛里齐奥·萨里留下的空缺，并带领俱乐部度过一段时期，在这段时期里，转会禁令将迫使他们转向大批租借在外的年轻球员。

球星阿扎尔已经离开皇马，新签入的克里斯蒂安·普里西奇，还有例如梅森·芒特和菲卡约·托莫里——兰帕德上个赛季的队友——将被要求站出来加强球队的阵容。

然而,哈里斯认为兰帕德可能需要提供很快的成功,如果他想证明自己作为教练能够和球员时期一样受球迷欢迎的话。前任萨里上赛季以第三的位置完成联赛，赢得了欧罗巴联赛，另外去到了联赛杯的决赛，虽然他不受支持者的欢迎。

哈里斯在接受采访时表示：“如果你看看那些曾经效力于该俱乐部的顶级教练们，他们的职业生涯似乎不会超过两年。”

“但是，如果弗兰克决定来，我认为情况会有一点变化，他们会给他一些时间，特别是如果转会禁令生效的话。”

“现在的问题是，如果要花上两到三年的时间才能让这些年轻的小伙子们度过难关，切尔西的球迷会高兴吗？”

“不是对租借球员的不尊重，在低级别联赛踢球和在英超踢球有很大的不同。

“虽然有些球员在德比的表现很好，但我认为这是不同的比赛。”

“我不是在打击低级别联赛的球队，但是英超联赛中有6支实力强大的球队。有时候支持者会变得非常不耐烦。”