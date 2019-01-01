前名哨点评英超争议：曼城真冤！被黑惨了！

刚刚过去的这个周末，英超联赛点球满天飞，但VAR似乎没有起到应有的作用。前英超裁判加拉格尔对这些争议判罚给出了自己的答案。

新赛季英超联赛，VAR正式亮相英格兰顶级联赛赛场，前两轮比赛争议多数聚焦在越位和手球的判罚，但本轮比赛点球成了主角。

托特纳姆热刺 0-1 纽卡斯尔联

纽卡斯尔联队长拉塞尔斯在禁区内疑似对热刺前锋哈里-凯恩犯规，两名球员双双倒地。主裁判麦克-迪恩一开始并没有理会热刺球员的投诉，随后VAR选择介入。

处理结果：正确

加拉格尔：我的第一反应是点球，但当我从其他角度的回放中再次观察时，我没有那么确定了。这球有很大争议，我觉得很多人都不是很理解。

伯恩茅斯 1-3 曼城

大卫-席尔瓦在禁区内右脚被伯恩茅斯球员勒尔马踩住，随后倒地。VAR介入，但没有判罚点球。

处理结果：错误

加拉格尔：我认为这是个点球。VAR在这球进行改判，原本会是一个非常完美的例子，因为这弥补了主裁判受限的视角。这球，视频助理被主裁判影响了。

利物浦 3-1 阿森纳

阿森纳后卫大卫-路易斯禁区内拉拽了萨拉赫的球衣，主裁判安东尼-泰勒果断判罚点球。

处理结果：正确

加拉格尔：主裁判反应非常快，路易斯拉了萨拉赫，主裁判很快就认定这是一个犯规了，非常正确。