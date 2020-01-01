前助教：姆巴佩和哈兰德有能力为皇马效力

这位昔日穆里尼奥的助教认为姆巴佩和哈兰德这样的青年才俊能够加盟皇马并成为传奇。

根据俱乐部前助理教练何塞·莫莱斯的说法，姆巴佩可能会重现C罗的皇马生涯，而埃尔林·哈兰德将会是卡里姆·本泽马的替代者。

莫莱斯在何塞·穆里尼奥的带领下在圣地亚哥·伯纳乌度过了三年，在此期间，C罗帮助皇马击败了瓜迪奥拉的巴萨，获得了2011-12赛季的西甲冠军。

这位五次金球奖得主在2018年以1.12亿欧元的价格转会至尤文图斯，他的离开让许多皇马球迷至今深感遗憾。

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自从C罗离开后，本泽马变得更加善于进球——自上个赛季开始他已经打进了49球——但是莫莱斯相信巴黎圣日耳曼球星姆巴佩和多特蒙德的前锋哈兰德有能力在皇马取得好成绩。

莫莱斯表示：“我认为绝对绝对是一位顶级球员， 他是皇马的目标，因为他在如此年轻的时候就拥有了这样的水平和能力，目前他已经是世界上最好的球员之一了。”

“这是皇马想要的，也是你作为一名球员为了吸引皇马的兴趣所需要的。我完全同意姆巴佩是一名未来可以为皇马效力的球员。”

“我现在并不在皇马，我也不知道这是否会成为现实，但皇马绝对是一家世界上所有优秀球员都愿意为之效力的俱乐部。我相信姆巴佩很乐意前往伯纳乌。”

他继续说道:“我认为哈兰德是一位伟大的球员。他也是年轻新星中的一员，具备极高的水平，他的射门能力令人难以置信。”

“他在加盟多特蒙德短时间里所做的一切，创造力极大的影响。我认为对于一名优秀的球员来说，去皇家马德里这样的俱乐部永远不会太早。”

“球员的能力越高，在皇马这样的俱乐部取得成功的可能性就越大。这样的俱乐部里有很多竞争对手，因为那里全都是优秀和高水平的球员。”

“本泽马是一名出色的球员，一位得分手，他拥有在皇马效力这么多年的能力。我认为哈兰德绝对是一个不错的选择，来取代像本泽马这样的前锋。”

“也许在克里斯蒂亚诺的风格下，姆巴佩也会是一个在力量、速度和比赛能力上有一些相似之处的球员。”

俄罗斯世界杯冠军成员姆巴佩在巴黎圣日耳曼效力的120场比赛中进了90个球，他在巴黎的三个赛季都获得了法甲冠军。

哈兰德今年1月才从萨尔茨堡加盟多特蒙德，但在本赛季因新型冠状病毒疫情而停赛之前，他在俱乐部的所有比赛中出场11次，攻入12球。