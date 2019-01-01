前利物浦门将：红军将会夺冠并追平曼城纪录

前红军门将相信卫冕冠军的伤病问题意味着克洛普的球队已经有了夺冠的希望。

英超联赛的冠军争夺已经有利物浦掌握主动了，克里斯·柯克兰说，而另一个历史性时刻可以在俱乐部下一场对阵死敌曼联的比赛中重现。

利物浦上赛季曾一度在领先7分的情况下被曼城夺走联赛冠军，但是柯克兰相信在安菲尔德30年的痛苦即将结束。

当被问及冠军是否会来到默西塞德郡时，这位前红军门将告诉天空体育：“我真的认为是这样。去年真是太不幸了。人们说输一分是毁灭性的，我宁愿输一分也不愿落后曼城十五六分。

“我认为由于曼城的伤病问题，拉波尔特是一个巨大的空缺，孔帕尼是一个巨大的空缺。在后场你可以和他们抗衡。当我们和他们比赛的时候，如果我们能从他们身上拿分，那么突然之间，你说的就是两位数（的领先）了。你认为我们本赛季会输掉四五场比赛吗？按我们现在踢球的方式就不会。”

在国际比赛日结束后，当利物浦回到国内赛场时，他们有望挑战另一个纪录。如果利物浦能在客场战胜曼联，他们将追平曼城的英超18连胜纪录。

柯克兰相信红军会创造纪录，并补充说：“这是一个多么好的地方。你不会放过他们的。曼联正在经历一段艰难的时期，但是索尔斯克亚将确保他们能准备好这场比赛。”球迷们知道这意味着什么，但我希望我们去那里，并得到一个结果，我只是不认为他们可以阻止我们。我们前进的方式，我们防守的方式，我们在球场上都很稳固。我想我们会得到三分。”