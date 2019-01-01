前利物浦球星：桑乔想去现在的曼联肯定是疯了

英格兰前锋仍然和红魔联系在一起，但是尼科尔希望他能去到安菲尔德而非老特拉福德。

史蒂夫·尼科尔说，桑乔考虑转会曼联是“疯狂的”，这位前利物浦球星敦促多特蒙德的新星转投安菲尔德。

关于这名英格兰国脚可能重返英超的猜测仍在继续。

早在2017年，这位19岁的前锋就离开了曼城，去寻找更多的比赛时间，并在德甲赛场迅速崛起。

这引发了一场巨额转会的讨论，老特拉福德的球员被认为是追逐球员中的球队之间的领先者。

尼科尔认为红魔对桑乔来说将会是一个错误的选择，考虑到他们最近的挣扎，他建议这个年轻人坚持下去，寻找另一个选择。

苏格兰人告诉ESPN：“我认为他如果去曼联的肯定是疯了。”

“我们现在谈论的是他在非常挣扎的多特蒙德球队中的挣扎——曼联还将挣扎几个赛季，所以我会说离那儿远点。”

尼科尔说桑乔对于他在安菲尔德的前雇主来说是一个精明的补充，但是他也承认在默西塞德的进攻阵容中有萨拉赫，马内和菲尔米诺的存在可能会让一个雄心勃勃的球员离开。

这位前红军后卫补充道：“好吧，如果是我在建议他，让我这么说吧，我希望在利物浦看到他。”

“我认为他会很棒。在我看来，如果他能够成为马内和萨拉赫的副手，那对利物浦来说将是非常重要的。”

“但他不会这么做，他会去别的地方打球。所以我认为利物浦出局了。”

尼科尔还认为，曼城激烈的竞争使得桑乔回到曼彻斯特的脚步变得不太可能了。

他说：“曼城，如果他想踢球，那就像在利物浦的情形一样。”

“如果他能在那里，那就太好了，他会好像在利物浦那样赢得很多东西，但是他可能不会像他想的那样打那么多比赛。”

“所以我认为这就把他们排除在外了。”

多特蒙德已经表示他们不打算在短期内与桑乔分道扬镳，但是在即将到来的转会窗口中，一份可观的报价将会迫使他们放松态度。