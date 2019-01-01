前利物浦中场：亨德森是一个等待中的英超冠军

这位前中场球员在利物浦赢得世俱杯后对球队队长大加赞扬，并相信他会取得更大的成功。

根据前利物浦中场杰米·雷德克纳普的说法，乔丹·亨德森是一个等待中的英超冠军。

在英超联赛还未过半的时候，许多利物浦球迷和评论员还不敢高呼利物浦是冠军，但是雷德克纳普在谈到红军队长时却毫不犹豫。

亨德森在周六的世俱杯加时赛中随队战胜了弗拉门戈，为俱乐部举起了他的第三座奖杯。

他在6月份的欧洲冠军联赛和8月份的欧洲超级杯上都取得了胜利。雷德克纳普相信这位英格兰人将会在五月举起更多的奖杯。

雷德克纳普在他的《每日邮报》的专栏中说：“他作为红军队长的第一个正式赛季以俱乐部在英超联赛中排名第八而结束，这真是太不可思议了。”

“他在2015年继承了杰拉德的传奇，这对他和他的队友来说都不是一个轻松的时刻。尤尔根·克洛普在赛季中途替换了布兰登·罗杰斯，他们最终错过了欧洲赛场。”

“但是现在看看亨德森吧。一个欧洲联赛冠军，一个俱乐部世界杯冠军，一个等待中的英超冠军。”

亨德森是利物浦更衣室里众多领袖之一，但雷德克纳普认为他的重要性可能被低估了。

尽管这位中场球员并不总是球队的最佳球员，但他在俱乐部的表现和他的态度与萨迪奥·马内和维吉尔·范戴克一样重要。

“所有优秀的球队都应该至少有三名领袖，在我看来，利物浦有很多像队长的人选，包括维吉尔·范戴克和詹姆斯·米尔纳。”

“弗格森爵士治下的曼联有罗伊·基恩、瑞恩·吉格斯等等。阿森纳在温格手下有亚当斯、基翁等人。和利物浦的朋友交谈时，亨德森所做的很多事情都没有被注意到。作为这个足球俱乐部的前队长，我知道要付出什么代价。”

“他是无私的。你可能在周六的时候感觉很糟糕，但是当你周一早上在梅尔伍德的时候，你最好准备好为你的队友们收拾残局。他做到了。他可能会担心自己的表现，但他会首先考虑如何帮助别人。”