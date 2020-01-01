前利兹联主管：我不会很快看到一个英超球员出柜

2013年，黑格成为了英格兰职业球队总经理中第一个公开承认自己是同性恋的人。

一位在英格兰职业俱乐部担任总经理的男同性恋者表示，在英超联赛的男球员能够出柜之前，英足总需要在一贯的基础上给予LGBT球员更多的支持。

曾在2013-14赛季担任总经理的大卫·黑格领导了迪拜银行GFH资本收购利兹联的谈判表示：“这几乎是一个错误，我是极少数能和肯·贝茨相处的人之一。”

在俱乐部工作期间，他让利兹成为第一位“石墙”多样性捍卫者，为足球界的LGBT权益争取权益，包括在球场上与刚出柜的前利兹联球员罗比·罗杰斯一起发表声明。

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在利兹的“同性恋日”已经过去近7年了，黑格认为英格兰没有进展，他指责英足总缺乏真正忠诚的领导，以及除了象征性的举动和运动之外缺乏其他支持，比如一年一度的“彩虹鞋带”倡议。

“罗比是在2012-13年的时候出柜的，而七年过去了，现实是，足球场上仍然没有公开的同性恋球员，对同性恋的憎恶和歧视仍然存在。”他在接受够力足球独家采访时表示。

“有很多主动行动，但缺乏领导和策略。英超和英足总在每个骄傲月都忙乱了一番，但什么都没做成。它提高了能见度，但我不认为它会让同性恋者更容易走进一场足球比赛而不受到歧视。”

“我仍然和球员们聊了一会儿，但没有真正的进展——我看不到有男球员出柜，至少现在没有。这是令人失望的，但你不能责备球员，他们可能担心这会影响他们的比赛，影响他们的商业价值，或者影响他们的队友。”

“这需要一个勇敢的球员，而我们还没到那一步。如果你一辈子都在踢足球来得到你想要的地位，你会冒这个险吗？”

“情况只会好转，问题是多快。未来是光明的，但现在却停滞不前。我在2013年做这个，七年之后有什么进展？几乎没有。”

“有彩虹鞋带，但有什么改变吗？这是一个象征，一个同性恋球员仍然会受到辱骂和质问。可以肯定的是，我们有了更多的可见度，但还有很多事情要做，我们似乎没有什么进展。”

黑格在GFH工作期间因“违反信任”罪于2015年在迪拜被监禁了22个月，现在他参与了在中东地区促进人权的活动。黑格说，与罗杰斯的比赛公告使他与老板发生了冲突。

我的朋友们知道，我在利兹工作时，从来没有把它当回事。我只是开了一个足球俱乐部，我只是碰巧是个同性恋。”黑格说：“我面临的一件事是，很多俱乐部——利兹联就是其中之一——的所有者所在国的人，在他们国家，同性恋不仅是一种不受欢迎的行为，而且是一种犯罪行为。”

“在利兹的‘同性恋日’之后，我和老板大吵了一架——我们有罗比，我们到处都是‘石墙’的横幅。我极大地激怒了他们。我不在乎，这是正确的选择。”

他说：“这就是导致长达7年的纠纷并一直持续的原因。这对我的职业生涯合适吗？当然不是。但从多元化的角度来看，这样做正确吗？是的，我还会再做一次。”

“我和罗比在球场上走来走去，全场起立鼓掌。利兹联的球迷此前名声并不好。我想证明事实并非如此。”

黑格现在在家乡康沃尔郡的当地足协担任包容咨询小组的主席，试图让每个人都能接触到足球，而不受性别等传统界限的限制，同时他还是非联赛俱乐部彭赞斯足球俱乐部的董事会成员。

从各方面来说，这离埃兰路很远，但对黑格来说，这是一个充满激情的项目，他希望创造一个比他成长过程中感受到的更受欢迎的环境。

“当我还是个孩子的时候，如果人们认为你是同性恋或者有点不同，你就会经常被嘲笑。”他说：“反正足球在康沃尔也不怎么受欢迎，你会觉得自己被疏远了。那不是一个安全的地方。如果你想踢足球，你很奇怪，如果你想踢足球，你是同性恋，你真的很奇怪。”

“这是我现在很热衷的事情，确保孩子们可以为当地的球队踢球，让任何一个LGBT孩子都不会觉得他们不应该做这样的事情。在我年轻的时候，你觉得那是别人的储备，而不是你自己。情况有很大变化吗？我不知道是否有。”

那么，到底需要改变什么呢？

“英足总需要更充分的咨询，我们作为足球界，应该做更多的事情来让这里成为一个更受球迷和球员欢迎的地方。很明显，我们没有在做什么，这是一场人人参与的活动，而不是每年的奇葩表演。”