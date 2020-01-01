前利兹联主管：我不会很快看到一个英超球员出柜
一位在英格兰职业俱乐部担任总经理的男同性恋者表示，在英超联赛的男球员能够出柜之前，英足总需要在一贯的基础上给予LGBT球员更多的支持。
曾在2013-14赛季担任总经理的大卫·黑格领导了迪拜银行GFH资本收购利兹联的谈判表示：“这几乎是一个错误，我是极少数能和肯·贝茨相处的人之一。”
在俱乐部工作期间，他让利兹成为第一位“石墙”多样性捍卫者，为足球界的LGBT权益争取权益，包括在球场上与刚出柜的前利兹联球员罗比·罗杰斯一起发表声明。
在利兹的“同性恋日”已经过去近7年了，黑格认为英格兰没有进展，他指责英足总缺乏真正忠诚的领导，以及除了象征性的举动和运动之外缺乏其他支持，比如一年一度的“彩虹鞋带”倡议。
“罗比是在2012-13年的时候出柜的，而七年过去了，现实是，足球场上仍然没有公开的同性恋球员，对同性恋的憎恶和歧视仍然存在。”他在接受够力足球独家采访时表示。
“有很多主动行动，但缺乏领导和策略。英超和英足总在每个骄傲月都忙乱了一番，但什么都没做成。它提高了能见度，但我不认为它会让同性恋者更容易走进一场足球比赛而不受到歧视。”
“我仍然和球员们聊了一会儿，但没有真正的进展——我看不到有男球员出柜，至少现在没有。这是令人失望的，但你不能责备球员，他们可能担心这会影响他们的比赛，影响他们的商业价值，或者影响他们的队友。”
“这需要一个勇敢的球员，而我们还没到那一步。如果你一辈子都在踢足球来得到你想要的地位，你会冒这个险吗？”
“情况只会好转，问题是多快。未来是光明的，但现在却停滞不前。我在2013年做这个，七年之后有什么进展？几乎没有。”
“有彩虹鞋带，但有什么改变吗？这是一个象征，一个同性恋球员仍然会受到辱骂和质问。可以肯定的是，我们有了更多的可见度，但还有很多事情要做，我们似乎没有什么进展。”
黑格在GFH工作期间因“违反信任”罪于2015年在迪拜被监禁了22个月，现在他参与了在中东地区促进人权的活动。黑格说，与罗杰斯的比赛公告使他与老板发生了冲突。
我的朋友们知道，我在利兹工作时，从来没有把它当回事。我只是开了一个足球俱乐部，我只是碰巧是个同性恋。”黑格说：“我面临的一件事是，很多俱乐部——利兹联就是其中之一——的所有者所在国的人，在他们国家，同性恋不仅是一种不受欢迎的行为，而且是一种犯罪行为。”
“在利兹的‘同性恋日’之后，我和老板大吵了一架——我们有罗比，我们到处都是‘石墙’的横幅。我极大地激怒了他们。我不在乎，这是正确的选择。”
他说：“这就是导致长达7年的纠纷并一直持续的原因。这对我的职业生涯合适吗？当然不是。但从多元化的角度来看，这样做正确吗？是的，我还会再做一次。”
“我和罗比在球场上走来走去，全场起立鼓掌。利兹联的球迷此前名声并不好。我想证明事实并非如此。”
黑格现在在家乡康沃尔郡的当地足协担任包容咨询小组的主席，试图让每个人都能接触到足球，而不受性别等传统界限的限制，同时他还是非联赛俱乐部彭赞斯足球俱乐部的董事会成员。
从各方面来说，这离埃兰路很远，但对黑格来说，这是一个充满激情的项目，他希望创造一个比他成长过程中感受到的更受欢迎的环境。
“当我还是个孩子的时候，如果人们认为你是同性恋或者有点不同，你就会经常被嘲笑。”他说：“反正足球在康沃尔也不怎么受欢迎，你会觉得自己被疏远了。那不是一个安全的地方。如果你想踢足球，你很奇怪，如果你想踢足球，你是同性恋，你真的很奇怪。”
“这是我现在很热衷的事情，确保孩子们可以为当地的球队踢球，让任何一个LGBT孩子都不会觉得他们不应该做这样的事情。在我年轻的时候，你觉得那是别人的储备，而不是你自己。情况有很大变化吗？我不知道是否有。”
那么，到底需要改变什么呢？
“英足总需要更充分的咨询，我们作为足球界，应该做更多的事情来让这里成为一个更受球迷和球员欢迎的地方。很明显，我们没有在做什么，这是一场人人参与的活动，而不是每年的奇葩表演。”