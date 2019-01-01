前切尔西门神：阿扎尔离开并非蓝军灾难

前切尔西门将马克·施瓦泽表示，埃登·阿扎尔转会皇家马德里对切尔西来说可能不是一场彻底的灾难，切尔西下赛季仍有很大的机会进入英超前四。

比利时球星阿扎尔的离开给切尔西留下了一个巨大的空缺，如果俱乐部的转会禁令得到维持，他们可能无法在夏季转会市场填补空缺。

这意味着无论谁在这个赛季执掌球队，都将不得不在现有球员的安排下凑合。

然而，即使没有阿扎尔，施瓦泽坚持认为现在的切尔西有能力在下个赛季再次获得欧冠资格。

“在过去的几年里，埃登·阿扎尔对球队的重要性不言而喻，”这位澳大利亚人在接受talkSPORT 2的《周末体育日》采访时表示：“但我知道，有时候一个如此重量级的球员，一个如此重要的球员，一个如此频繁地需要控球的球员，有时会成为一个焦点，把责任从其他球员身上转移开。现在将要发生的是，这支队伍中还有其他球员，他们必须站出来，开始表现得更加稳定。在切尔西，有些人已经经历了几个赛季的风风雨雨，现在他们有机会证明自己。”他们失去了世界上最好的球员之一，这是一个巨大的损失，毫无疑问。然而，切尔西仍然拥有一支强大的阵容，而且你还要考虑到他们租借出去的球员数量。如果兰帕德成为下一任主教练，他会说，‘好吧，接下来的12个月，我们要怎么工作，我们要怎么运转，我们要怎么组合和比赛?’我仍然相信切尔西会在联赛中取得前四名的成绩。他们的阵容中有很多优秀的球员，他们有足够的能力，只是要找到合适的组合。”